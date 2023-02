Anna Nowak-Ibisz wbija szpilę Krzysztofowi Ibiszowi. Zrobiła to w urodziny syna

Anna Nowak-Ibisz jest znana nie tylko z występowania na ekranie, ale również z tego, że była związana z prezenterem Krzysztofem Ibiszem. Była para doczekała się syna Vincenta, który dziś ma 17 lat. Jakie życzenia otrzymał od mamy na Instagramie?

Zobacz wideo Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz wybrali się na rodzinny spacer z synem

Anna Nowak-Ibisz składa życzenia synowi. Nie obyło się bez prztyczka w nos Ibisza

W najnowszym poście prowadzącej "Pani gadżet" widać oznaki prawdziwej miłości matki do syna. Mama Vincenta długo go wyczekiwała, co podkreśliła następującymi słowami:

Jest dzieckiem wymarzonym i długo wyczekiwanym, stoczyłam o niego niejedną bitwę… Ale co najważniejsze, Vincent jest dzieckiem wielkiej miłości.

Prezenterka zaznaczyła także fakt, iż wychowywała syna w samotności.

I choć wychowałam go samodzielnie i często miałam poczucie osamotnienia w roli matki, to warto pamiętać skąd przychodzimy…. Jeśli dzieci przychodzą z miłości, są upragnione i wyczekiwane, to miłość będzie je prowadzić przez resztę życia.

Tym samym "wbiła szpilkę" swojemu byłemu partnerowi, Krzysztofowi Ibiszowi. W dalszej części posta Nowak-Ibisz wspomina:

Nie mam piękniejszej przygody w życiu niż ta - bycie twoim przyjacielem, synu, twoim kumplem, twoim zaufanym człowiekiem od wszystkiego, twoim domem, twoją przystanią na każdy czas, trudny, zły i dobry, jest dla mnie honorem. Jestem z ciebie dumna synu, udało nam się zbudować coś, o czym inni mogą pomarzyć, zaufanie, przyjaźń i miłość. Bycie twoją mamą to zaszczyt i najpiękniejszy prezent, ale też lekcja pełna trudnych i pięknych chwil.

Vincentowi Ibiszowi również składamy najserdeczniejsze życzenia.

