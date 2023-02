Za nami wielka gala Grammy 2023. W Los Angeles po raz 65. wręczono prestiżowe nagrody muzyczne. W tym roku najwięcej szans na zgarnięcie statuetek miała Beyonce z aż dziewięcioma nominacjami. Artystka może i spóźniła się na galę, ale to nie przeszkodziło jej w zdobyciu czterech kolejnych Grammy do kolekcji i tym samym pobiciu rekordu. Beyonce została najczęściej nagradzaną artystką w historii tych nagród. Po zdobyciu 32. nagrody Grammy za najlepszy album taneczny/elektroniczny Renaissance z 2022 roku, wokalistka wygłosiła krótkie, ale poruszające przemówienie.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Grammy 2023. Lizzo niczym brzoskwiniowa diwa. Harry Styles pokazał klatę, a Taylor Swift brzuch

Zobacz wideo Muzycy, którzy przeszli "na drugą stronę barykady" i zaczęli grać w filmach

Grammy 2023. Beyonce wygłosiła wzruszające przemówienie. Walczyła ze łzami

Beyonce oficjalnie została królową Grammy. Pobiła rekord ustanowiony wcześniej przez nieżyjącego już dyrygenta, George Solti był wcześniej rekordzistą z 31 zwycięstwami w różnych kategoriach. Gdy wokalistka zmierzała w stronę sceny, by przyjąć historyczne wyróżnienie, oklaskiwała ją cała sala. Diwa mogła liczyć również na owacje na stojąco.

Staram się nie być zbyt emocjonalna i po prostu przyjąć tę noc - zaczęła wokalistka, walcząc ze łzami.

Więcej zdjęć Beyonce z gali rozdania nagród Grammy znajdziesz w naszej galerii na górze strony.

Chcę podziękować Bogu za ochronę. Dziękuję ci, Boże. Chciałabym podziękować mojemu wujkowi Johnny'emu, którego nie ma tutaj, ale jest duchem. Chciałabym podziękować moim rodzicom - mojemu ojcu, mojej matce - za to, że mnie kochali i popychali. Dziękuję mojemu mężowi, mojej pięknej trójce dzieci, które są w domu i czuwają. Chciałabym podziękować społeczności queer za waszą miłość. Niech Bóg was błogosławi. Dziękuję bardzo Grammy - dodała artystka.

Artystka w przemówieniu postanowiła wyróżnić nie tylko rodzinę, ale i nieżyjącego wujka Johnny'ego, z którym była zżyta od dziecka. Pomagał on jej mamie wychować Beyonce i jej siostrę Solange, gdy były młodsze. Był związany ze społecznością LGBTQ. Zadedykowała mu nawet album Renaissance.

Podczas tegorocznej ceremonii, Beyonce zdobyła także nagrodę dla najlepszej piosenki R&B za utwór "Cuff It", za najlepsze nagranie taneczne/elektroniczne za "Break My Soul" oraz za najlepsze tradycyjne wykonanie R&B za "Plastic Off the Sofa". Spodziewaliście się takich wyróżnień?