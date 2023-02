Arnold Schwarzenegger nazywany jest żywą legendą kina akcji. Aktorstwo to niejedyne pole wyrażania siebie, jakie obrał w życiu. Gwiazdor "Terminatora" był między innymi gubernatorem Kalifornii oraz kulturystą. 5 lutego obiegły świat niepokojące wieści - aktor miał potrącić rowerzystkę. Co wiadomo o sprawie?

REKLAMA

Zobacz wideo Arnold Schwarzenegger zadziwił swoim filmikiem. Stallone pod wrażeniem [WIDEO] Wybierz serwis

One serio to powiedziały. 10 najgłupszych tekstów gwiazd

Arnold Schwarzenegger uczestniczył w wypadku samochodowym. Rowerzystka jest ranna

Do zdarzenia miało dojść rankiem 5 lutego na terenie zachodniego Los Angeles. Aktor miał zjechać na swój pas samochodem i potrącić kobietę poruszającą się na rowerze. Na miejsce wypadku przyjechała policja. Rowerzystkę zabrało później pogotowie.

Jak doszło do tego niefortunnego zdarzenia? Kobieta miała skręcać w lewo przed aktorem, który nie zdążył zahamować w odpowiednim momencie. Do mediów trafiła informacja, że Schwarzenegger nie poruszał się za szybko. Bez problemów współpracował później z funkcjonariuszami. Kobieta natomiast skarżyła się w szpitalu na ból, ale obecnie jej stan jest stabilny. Nie wykryto u niej żadnych substancji odurzających. Po wypadku znany aktor postanowił zająć się rowerem poszkodowanej, który został uszkodzony wskutek stłuczki. Przymocował go swojego auta i zabrał do naprawy. Policja nie obarcza winą Arnolda Schwarzeneggera za tę kolizję. Nie można było jej uniknąć. Cała sytuacja stanowi ostrzeżenie dla kierowców samochodów oraz rowerzystów.

Schwarzenegger prosi Rosjan, by się ocknęli. Dostał odpowiedź. Bez zaskoczenia

Czytaj również: Schwarzenegger wpisał się do księgi w Oświęcimiu. Internauci grzmią: Gdybym miał ojca nazistę, napisałbym coś przejmującego