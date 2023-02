Gerard Pique zignorował prośby Shakiry. Clara Chia wygrała

Shakira nie będzie zadowolona. Choć Gerard Pique i Clara Chia mieli wstrzymać się ze wspólnym mieszkaniem do momentu, gdy Shakira przeniesie się z Barcelony do Miami, miłość i potrzeba bliskości były silniejsze. Jak informuje "El Periodico de Catalunya", nowa partnerka byłego piłkarza już zdążyła przeprowadzić się do jego apartamentu w Barcelonie.

Gerard Pique i Clara Chia już mieszkają razem

Po głośnym rozstaniu z Shakirą, Gerard Pique zostawił jej nowo wybudowany dom na obrzeżach Barcelony, a sam przeprowadził się do apartamentu w centrum miasta, przy jednej z głównych ulic. Od pewnego czasu Pique i jego nowa dziewczyna nadzwyczaj często byli widywani w okolicy oraz na parkingu podziemnym w apartamentowcu, gdzie piłkarz mieszka. Okazuje się, że Clara nie tylko go tam odwiedza - 23-latka zamieszkała razem z Gerardem.

Pique miał się jednak dogadać z byłą partnerką co do kwestii obecności Clary, kiedy do Gerarda przyjeżdżają dzieci - Milan i Sasha. W tym czasie Clara Chia opuszcza apartament, zostawiając ojca samego z synami.

Dla Shakiry musi to być ciężki cios, bowiem ona nie zamieszkała tak szybko z Pique. Długo utrzymywali związek w tajemnicy - dopiero rok po spotkaniu potwierdzili, że są razem. Były piłkarz i jego nowa dziewczyna znacznie zwiększyli tempo w związku.

Ostatnie tygodnie w relacji między Gerardem Pique a Shakirą były wyjątkowo burzliwe. Shakira nagrała przeciwko byłemu utwór, w którym porównała jego nową dziewczynę do marek samochodów i zegarków powszechnie uważanych za te z niższej półki. Sportowiec i wokalistka musieli jednak zacisnąć zęby i spotkać się np. w czasie urodzin starszego syna Milana. Tego dnia Pique przyjechał do domu, który kiedyś dzielił z Shakirą i wszedł na przyjęcie chłopca tylnym wejściem.