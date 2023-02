Kamila Kamińska pojawiła się w wielu polskich produkcjach m.in. "Barwy szczęścia" , "M jak miłość" czy "Listy do M.3". Z kolei na planie serialu "Zakochani po uszy" poznała swojego życiowego partnera, Michała Meyera. Para w maju 2021 roku doczekała się narodzin pierwszego dziecka. Na świat przyszła ich córka Jaśmina. Z kolei w styczniu ubiegłego roku aktorka poinformowała o zaręczynach. Teraz wspólnie z partnerem miała wyskoczyć na zimowy wypad w góry. Niestety plany zostały nieoczekiwanie pokrzyżowane. Kamila Kamińska trafiła do szpitala.

Kamila Kamińska trafiła do szpitala. Teraz będzie musiała zmienić plany

Kamila Kamińska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Ostatnio odliczała dni do zimowego wyjazdu. Narty jednak trzeba będzie przełożyć. Aktorka trafiła do szpitala ze złamaną stopą. Na Instagramie opublikowała zdjęcie z korytarza. Dołączyła do niego długi opis. Zaczęła od ważnych przemyśleń.

Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, opowiedz mu o twoich planach na przyszłość (W. Allen). W życiu nie ma nic pewnego. Wszystko jest po coś. Zaakceptuj sytuację. Z pokorą. Zaakceptuj emocje. Oddychaj w miejsce bólu. Zorganizuj logistykę rodzinną. Opiekę potrzebną dziecku, ale przecież i tobie. Przyjmij pomoc. Poproś o pomoc - zaczęła.

W dalszej części wpisu Kamila Kamińska wyznała, że trzeba zwracać uwagę na ludzi dobrego serca, którzy pomagają innym. Przyznała, że odczuwalny ból daje wiele do myślenia i nasuwa perspektywy, których wcześniej nie dostrzegała.

Te wszystkie słowa wydają się miałkie w obliczu bólu. Refleksja przychodzi po czasie, sprawdzając słowa, być może mądre, w działaniu. Chwała akcjom. Ludziom dobrego serca. Ból jest warty uwagi. Nieprzyjemny, ale jaki warty. Niedługi. Ale znaczący. Jak sobie wyobrażam, że ktoś cierpi permanentnie, to mnie ogarnia ogromne współczucie - napisała.

Na sam koniec wypowiedzi aktorka dorzuciła trochę sarkazmu - na poprawę humoru.

I co tu robić. Kolorki przynajmniej ładne i harmonijne. Taki ładny szpital. I podłoga. I taka stopa piękna - zażartowała.

Z kolei na InstaStories Kamila Kamińska zamieściła ogłoszenie, że odstąpi tygodniowy wyjazd do Austrii w drugiej połowie lutego.

Kamila Kamińska trafiła do szpitala fot. Instagram/@kamkaminska_official

Wszystko wskazuje na to, że aktorka zapłaciła już za pobyt w dwupokojowym apartamencie ze śniadaniami. Jeśli nie uda jej się znaleźć chętnego na taką ofertę, może ponieść spore koszty niezrealizowanej wycieczki.