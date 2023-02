Jane Wake prowadzi studio pilates w Londynie. Na co dzień ćwiczy z gwiazdami, którym pomaga utrzymać szczupłą i zadbaną sylwetkę. Ekspertka w rozmowie z portalem Daily Mail zdradziła, które ćwiczenia najchętniej wybierają celebryci. To zestaw, który trenerka rekomenduje każdemu, kto marzy o poprawie figury. Jane Wake sugeruje, aby zacząć od jednego ćwiczenia dziennie, z czasem powinniśmy dodawać stopniowo kolejne. Na końcu dojdziemy do sytuacji, gdy wykonujemy pięć ćwiczeń. Ostatecznie, gdy nasze ciało przyzwyczai się do wysiłku fizycznego, powinniśmy trenować trzy razy w tygodniu.

Tych pięć ćwiczeń w zupełności wystarczy – przekonuje Jane Wake.

Jakie to ćwiczenia?

Wykrok z ugięciem nogi. Działa na nogi, uda i pośladki. Robimy wykrok prawą nogą do przodu. Uginamy kolano do podłogi. Nie dotykamy nim jednak ziemi. Powtarzamy ruch 12 razy i zmieniamy stronę. Ustawiamy lewą nogę z przodu, a prawą z tyłu.

The Dumb Waiter. Kolejne ćwiczenie wspiera pracę mięśni górnej części pleców, wewnętrzne mięśnie uda, pośladki oraz mięśnie głębokie. Stajemy w klęku. Między uda wkładamy miękką poduszkę. Wyciągamy ręce na boki i cały czas zaciskamy łopatki. Zaciskamy poduszkę między udami na kilka sekund. Rozluźniamy. Powtarzamy 12 razy.

The Pilates Press Up. Wzmacnia i kształtuje plecy, ramiona oraz klatkę. Ustawiamy się w klęku podpartym. Kolana muszą znajdować się pod biodrami, a dłonie pod ramionami. Naciskamy rękoma na podłogę i schodzimy w dół jak do pompki. Powtarzamy 12 razy.

The Pilates Dart. Ćwiczenie rewelacyjnie działa na pośladki, plecy i wzmacnia triceps. Kładziemy się na macie na brzuchu. Ręce układamy wzdłuż tułowia, ale nie odkładamy ich na podłogę. Podnosimy głowę, szyję i ramiona o dosłownie 5-10 centymetrów. Zatrzymujemy na chwilę. Dodajemy nogi. Powtarzamy 12 razy.

Most. Popularne ćwiczenie poprawia przede wszystkim nasze pośladki. Kładziemy się na plecach, podpieramy nogami. Unosimy biodra i ściskamy pośladki. Zatrzymujemy na chwilę. Opuszczamy. Powtarzamy 12 razy.