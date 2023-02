Mama Ginekolog tłumaczy, kogo i dlaczego przyjmuje bez kolejki. Mówiła o rodzinie, teraz są już "pacjenci"

Mama Ginekolog, czyli Nicole Sochacki-Wójcicka, jedna z najpopularniejszych instagramowych ginekolożek w Polsce, wyznała na Instagramie, że jej najbliżsi mogą na nią liczyć, jeśli potrzebują porady i badania ginekologicznego w jej gabinecie - oczywiście bez kolejki.

Mama Ginekolog tłumaczy się z milionowych zarobków: Kto nie skorzystał, ten gapa

Każdy lekarz, w każdej specjalizacji zajmuje się swoimi znajomymi, rodziną w swoim wolnym czasie (...). Każdy tak robi. Ja o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To jest normalne. To jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza - mówiła Mama Ginekolog na nagraniu Live na Instagramie zaledwie kilka dni temu.

Teraz mierzy się z krytyką, ponieważ przyjmowanie poza kolejką miało odbywać się w publicznym szpitalu.

Mama Ginekolog tłumaczy, kogo przyjmuje poza kolejką w gabinecie

W najnowszej serii wpisów na Instagramie, Mama Ginekolog postanowiła doprecyzować, kogo konkretnie miała na myśli, kiedy mówiła o znajomych i rodzinie przyjmowanych poza kolejką. Okazuje się, że to o wiele szersze pojęcie, niż to, jak to rozumiemy dosłownie.

Każda pacjentka ma do mnie numer telefonu. Pacjent to pacjent - pisze.

Dodaje też, że w ginekologii zdarzają się sytuacje nieprzewidywalne. Mogą to być nagłe krwawienia, bóle, ale i zwykłe niepokoje, które ciężarna potrzebuje rozwiać. Są też zwykłe konsultacje, na które Mama Ginekolog zaprasza. Jest dostępna, ponieważ "jest lekarzem z powołania". W kolejnych wpisach wspomina, kto się do niej odzywa: sąsiadka, koleżanka koleżanki, dziewczyna z Instagrama.

Tłumaczy, że spekulowanie, jakoby to, że "znajoma" otrzymała od niej świadczenie zabierało prawa do świadczenia innej, obcej osobie, jest nieprawdą:

Porównywanie, że ktoś inny nie uzyskał świadczenia, bo moja koleżanka uzyskała, jest nieprawdą. To nie ma żadnego związku przyczynowo skutkowego.

Lekarze specjaliści zwalniają się z pracy z powodu Mamy Ginekolog

Dodajmy, że już ponad półtora roku temu zniesiono w Polsce słynne limity do lekarzy specjalistów, które uniemożliwiały zapisy "ponad" sztywną liczbę osób. Nie zmienia to faktu, że dostępność lekarza "od ręki" jest bardzo rzadka poza prywatnymi gabinetami. Zgodnie z Informatorem o Terminach Leczenia NFZ, który pozwala sprawdzić najbliższe dostępne terminy w całej Polsce, zapis do gabinetu ginekologa w Warszawie możliwy jest już na następny dzień - ale tylko w jednej placówce. Inne mają wolne terminy najwcześniej za dwa tygodnie...