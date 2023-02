Katarzyna Zielińska może pochwalić się imponującym pomieszczeniem w domu. We wnętrzach dominują kolory ziemi, naturalne materiały i drewno. Od razu rzuca się też w oczy zamiłowanie aktorki do roślin. To właśnie one grają pierwsze skrzypce w imponującej oranżerii.

REKLAMA

Karpiel-Bułecka sam zaprojektował dom w górach, a Chodakowska sporo wydała willę w Grecji

Zobacz wideo Katarzyna Zielińska o Julii Wieniawie: "To jest już inne pokolenie"

Katarzyna Zielińska ma mieszkaniową dżunglę. Wszędzie piękne rośliny

Nazwisko Katarzyny Zielińskiej idealnie pasuje do jej wielkiej pasji, jaką są rośliny. Aktorka zadbała o to, aby nie brakowało ich w jej domu. Na instagramowym profilu chętnie pokazuje nowe okazy. Przy okazji uchyla także rąbka tajemnicy i zdradza, jak prezentują się jej cztery kąty. Niedawno w opublikowanej na Instagramie relacji zaprezentowała oranżerię. Wnętrze robi ogromne wrażenie. Dla miłośników roślin to prawdziwy raj na ziemi.

Katarzyna Zielińska - dom Instagram/@katarzynazielinska

Katarzyna Zielińska nie ukrywa, że uwielbia tam spędzać czas.

Mój zieleninowy świat. Tworzę go od trzech lat. Pielęgnuję każdego dnia. Tutaj łapię równowagę i spokój. Moje zielone skrzydła (...). Moje nazwisko raczej nie jest przypadkowe - napisała w jednym z postów na Instagramie.

W sekcji komentarzy nie brakuje słów zachwytu:

O matko jak cudnie.

Bosko, pięknie! Miejska dżungla, już patrząc na panią, odpoczywam.

Domowe Bali. Idealne miejsce do relaksu - napisali fani Katarzyny Zielińskiej.

Jak na prawdziwą miłośniczką roślin Katarzyna Zielińska uwielbia poszukiwać nowe okazy. Właśnie pochwaliła się, że jej kolekcja się powiększyła.

Mąż mi pozwolił jeszcze jedno drzewko kupić. Boże, jaka radość. Więc jestem i wybieram, ale odjazd.

Katarzyna Zielińska - dom Instagram/@katarzynazielinska

Więcej kadrów z mieszkania Katarzyny Zielińskiej znajdziecie w galerii u góry strony.

Kurzopki szaleją na śniegu. Patrzymy na dłoń aktorki. Zdobi ją okazały pierścionek