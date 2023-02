George R. Robertson zmarł 29 stycznia 2023 roku. Informację o śmierci przekazała rodzina aktora. Nie podano jednak żadnych szczegółów dotyczących zgonu.

Aktor "Akademii Policyjnej" nie żyje

George R. Robertson odszedł otoczony najbliższymi w szpitalu akademickim Sunnybrook Health Sciences Centre w Toronto. Rodzina pożegnała aktora pięknymi słowami.

Mąż, ojciec, dziadek, aktor, pisarz, malarz, filantrop. George pożegnał się z tym światem w otoczeniu kochającej rodziny 29 stycznia 2023 r. w Sunnybrook Health Sciences Centre. Pozostawia po sobie wiele osiągnięć - napisała rodzina Robertsona w jego nekrologu.

George R. Robertson - kariera

George R. Robertson urodził się 20 kwietnia 1933 roku w Bramptona w Kanadzie. W młodości marzył, aby zostać sportowcem, wybrał jednak inną ścieżkę kariery. Przed kamerą zadebiutował pod koniec lat 60. w filmie Romana Polańskiego "Dziecko Rosemary", grając rolę epizodyczną. Wystąpił również w serialu "F.B.I.". W 1995 roku zagrał w amerykańsko-kanadyjskiej komedii "W krzywym zwierciadle: Szkolna wycieczka", a dwa lata później wziął udział w produkcji "Murder at 1600". Robertson pojawił się także w trzech filmach, które były nominowane do Oscara za najlepszy obraz - "Airport" z 1970, "Norma Rae" z 1979 i "JFK" z 1991. W 2006 roku zagrał wiceprezydenta Dicka Cheneya w miniserialu ABC "The Path to 9/11".

Jednak największą popularność przyniosła mu seria filmów "Akademia Policyjna". George R. Robertson otrzymał wiele prestiżowych nagród. Między innymi w 1993 roku Kanadyjska Akademia Kina i Telewizji przyznała mu nagrodę Margaret Collier Award za wybitny dorobek.

