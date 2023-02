Uczestnik "Milionerów" Maciej Mędrzycki nie żyje. Odcinek z jego udziałem skończył się wielką dyskusją

Maciej Mędrzycki miał 39 lat i odcinek z jego udziałem wielu widzów programu "Milionerzy" pamięta szczególnie dobrze. Choć studio opuścił z zawrotną kwotą 500 tysięcy złotych, był o krok od zgarnięcia miliona. Nie wygrał... nie do końca ze swojej winy.

"Milionerzy" Maciej Mędrzycki nie żyje

O śmierci Macieja Mędrzyckiego poinformowali jego bliscy w mediach społecznościowych. Nie podano przyczyny śmierci 39-latka.

Mężczyzna wziął udział w 535. odcinku programu "Milionerzy", gdzie z łatwością i brawurą dotarł do pytania za milion złotych. Choć wcześniejsze zagadnienia nie sprawiły mu żadnego problemu, tak pytanie ostatnie okazało się nie do przejścia. Jak brzmiało?

Skąd najdalej jest do Końca Świata znanego też jako Głuszyna-Podlas w Wielkopolskiem?

A. z Nieba w Świętokrzyskiem

B. z Czyśćca w Wielkopolskiem

C. z Piekła w Pomorskiem

D. z Raju w Łódzkiem

Na szczęście gracz miał wciąż jeszcze w zapasie koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. I to właśnie okazało się problemem, który następnie wywołał wielką dyskusję wśród widzów "Milionerów". Maciej Mędrzycki skorzystał z telefonu do przyjaciela i zgodnie z zasadami miał 30 sekund na rozmowę. Ten czas nie wystarczył mu jednak, żeby w ogóle skończyć czytać pytanie... Przyjaciel nie miał nawet szans na udzielenie podpowiedzi, ponieważ rozmowa zakończyła się, kiedy pan Maciej odczytał ostatnią możliwą odpowiedź.

Ostatecznie nie zdecydował się ryzykować - podziękował za grę i zabrał do domu pół miliona złotych. A fani programu zaczęli spekulować nad zasadnością zasady 30 sekund. Formalnie czas liczy się od momentu rozpoczęcia połączenia z "przyjacielem", jednak jak pokazał ten przypadek, mógłby zacząć liczyć się razem z momentem podania ostatniej możliwej odpowiedzi do pytania.

Przypadek pana Macieja nie sprawił jednak, że zasady show się zmieniły.

Brat mężczyzny poinformował o jego śmierci, zamieszczając symboliczne zdjęcie w mediach społecznościowych, na którym widać Macieja Mędrzyckiego pod znakiem drogowym, wskazującym na miejscowość Koniec Świata, która "prawie" dała mu dodatkowe pół miliona wygranej: