Dawid Woliński i Karolina Wolińska zagościli na kanapie w studiu "Dzień Dobry TVN". Rodzeństwo opowiadało o wspólnym zainteresowaniu. Już na samym początku projektant wyjawił, że od zawsze z siostrą wybierali odmienne ścieżki. On interesował się modą, a ona wolała się zająć biznesem i sportem. Jest coś, co ich łączy. To wspólna pasja, jaką jest surfing.

Karolina Wolińska jest pierwszą w Polsce mistrzynią surfingu. Ten sport jest jej największą pasją, a w polowaniu na fale nie przeszkadza jej mroźna pogoda. Nad morze Bałtyckie udaje się nawet w styczniu. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem dobrze prosperującego, rodzinnego biznesu fabryki czekolady.

Normalnie pracuję, choć wielu oglądającym mój Instagram wydaje się, że tylko wyjeżdżam i pływam. Na Bałtyku fale nie są często, więc kiedy są, staram się to wszystko poprzesuwać tak, żeby móc pojechać, choć nie zawsze mogę - opowiadała Karolina Wolińska.

Zaraz po tej wypowiedzi dołączył się brat.

Ona ma deskę w biurze albo w samochodzie. Po pracy wybiega i jedzie prosto na Hel - zdradził ze śmiechem Dawid Woliński.

Okazuje się, że w pewnym momencie projektant zaczął się nawet martwić o siostrę. Wszystko za sprawą szczegółowych opowieści związanych z potencjalnymi zagrożeniami, jakie mogą się wiązać z łapaniem fal.

Jak ona jechała na surfing, to my z mamą na telefonie: "Czy ona już wraca czy nie wraca?", "No Boże znowu", "Tak zimno", "Ten prąd", "Ja nawet nie wiem, jak pomóc w tym przypadku" - wymieniał Dawid Woliński.

Po programie na Instagramie pojawiło się ich wspólne zdjęcie. Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Fani wprost rozpływali się nad rodzeństwem. Większość z nich bardziej skupiła się na ogromnym podobieństwie, niż wspólnej pasji. Nie szczędzili komplementów.

Pięknie. Jacy podobni. A te oczy.

Oczy takie same! Lazurowe.

Świetne zdjęcia były pokazane, a siostra super dziewczyna!

Serfowanie to podobno bardzo przyjemny sport! - czytamy w komentarzach na Instagramie.

Karolina Wolińska pierwsza rozpoczęła przygodę z surfingiem. Dawid Woliński dołączył nieco później z jednym małym warunkiem. Musi być ciepło. Inaczej projektant nie zamierza wchodzić do wody. Oglądaliście sobotnie wydanie "Dzień Dobry TVN"?