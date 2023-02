Szewach Weiss urodził się w 1935 roku w Borysławiu, obecnie Ukraina. Pochodził z rodziny żydowskiej. Po wkroczeniu armii niemieckiej jego rodzinie udało się uciec z getta. W trakcie drugiej wojny ukrywali się u kilku rodzin. W 1947 roku rodzina Weissa zdecydowała się na emigrację do Izraela. W latach 60. służył w izraelskiej armii. Po studiach oddał się pracom naukowym, następnie zajął się polityką. Przez 18 lat był członkiem Knesetu. Na początku lat 2000 był przewodniczącym Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem, a od 2000 roku do 2003 roku pełnił funkcję ambasadora Izraela w Polsce. W trakcie życia zdobył wiele odznak, uhonorowano go m.in. odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". W 2017 roku otrzymał Order Orła Białego. Przez kilka lat współpracował z tygodnikiem "Wprost" i "Rzeczpospolita".

Nie żyje Szewach Weiss. Były ambasador Izraela w Polsce

Informację o śmierci Szewach Weissa przekazała ambasada Polski w Izraelu.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Szewacha Weissa, byłego marszałka Knesetu, Ambasadora w Polsce i prawdziwego przyjaciela Polski, odznaczonego Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Niech spoczywa w pokoju - podała ambasada Polski w Izraelu.

Wcześniej śmierć byłego ambasadora podał również dziennikarz Haaretz Ofer Aderet.

Prezydent Andrzej Duda odniósł się do śmierci Szewach Weissa.

Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość, że odszedł J.E. Szewach Weiss. Wspaniały Człowiek, Żyd, izraelski patriota, który Polskę kochał i szanował. Kawaler Orderu Orła Białego. Wielka strata dla nas i dla polsko-izraelskich relacji. R.I.P. - napisał Andrzej Duda.

Szewach Weiss był wielokrotnie nagradzany za działalność społeczno-polityczną. Według wielu znacznie przyczynił się do poprawy stosunków polsko-izraelskich. Zmarł 3 lutego 2023 roku. Pogrzeb byłego ambasadora ma się odbyć 5 lutego na Wzgórzu Herzla znajdującym się w Jerozolimie. Do tej pory nie jest znana przyczyna jego śmierci.