Sarah Beeny to brytyjska prezenterka i przedsiębiorczyni. Znana jest z licznych programów jak "Property Ladder" czy "Britain's Best Home". Ekspertka od nieruchomości ujawniła diagnozę raka w sierpniu 2022 roku, dodając, że spodziewała się rozwoju choroby po tym, jak straciła matkę, która umarła na raka. Prezenterka miała wtedy dziesięć lat. Sarah Beeny wróciła do szpitala, aby poddać się dalszemu leczeniu raka piersi. Jej synowie uchwycili moment, kiedy leżała na szpitalnym łóżku i pokazywała ślady na klatce piersiowej.

Ukochani synowie prezenterki ujawnili, że ta wróciła do szpitala. Z dumą opublikowali zdjęcie dzielnej mamy na Instagramie i żartowali, że otrzymała kilka nowych tatuaży. Na fotografii Sarah Beeny leży w szpitalnym łóżku i pokazuje czarne znaki na klatce piersiowej, przygotowując się do kolejnego zabiegu.

Mama w końcu dostała kilka tatuaży! Dziękujemy bardzo @rovalmarsdennhs i @yeovil_hospital_nhs za tak niesamowicie genialną opiekę nad nią - napisali synowie.

W zeszłym miesiącu Sarah Beeny ujawniła, że w tym roku przejdzie promieniowanie i mastektomię. Przez całą chorobę prezenterka informowała fanów na bieżąco o postępach i dzieliła się doświadczeniami, w związku z chorobą, która zabrała jej ukochaną mamę.

Od czasu diagnozy prezenterka kontynuowała pracę nad nowym serialem stacji Channel 4, a także ma zaplanowaną książkę na późniejszy okres tego roku. Sarah Beeny ma czworo dzieci, które dzieli z mężem Grahamem Swiftem.