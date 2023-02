Bartek Wrona to wokalista i autor tekstów. W latach 1997-2002 tworzył zespół Just 5. Ich najpopularniejszym utworem był "Kolorowy świat", który podbijał listy przebojów. Bartek Wrona rozpoczynał przygodę muzyczną w wieku zaledwie kilkunastu lat. Zgromadził sporą rzeszę fanów. Nastolatki go uwielbiały. Zawrotna kariera zakończyła się wraz z opuszczeniem grupy Just 5. Po odejściu z zespołu rozpędzona kariera Bartka Wrony nieco zwolniła, jednak wokalista nadal utrzymywał się na rynku muzycznym, tworząc i nagrywając kolejne piosenki. W 2003 roku muzyk wydał m.in. "Czas uwolnić rodzinę", "Hugo" i "Pomóż marzeniom". Z kolei nagrany dwa lata później singiel "Maria" stał się hitem 2005 roku.

Bartek Wrona niegdyś był bożyszczem nastolatek. Jak dziś wygląda?

Gdy Bartek Wrona kradł serca nastolatek, był młodym chłopakiem. Dziś jest dojrzałym mężczyzną. W marcu skończy 41 lat. Zdecydował się na założenie rodziny, wraz z Mariolą Kuźniak-Wroną doczekał się dwóch córek. Para często publikuje wspólne fotografie w mediach społecznościowych.

Mimo udanego życia rodzinnego artysta nie wyobraża sobie funkcjonowania bez koncertów i występowania. Bartek Wrona zamierza powrócić na scenę i planuje zrobić to z przytupem.

Bardzo się cieszę, że moja muzyka jest ponadczasowa i ma wielu fanów, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kto by nie chciał być jednym na milion i spełniać kolorowych snów fanów. Uwielbiam występować, to jest mój żywioł - wyznał w rozmowie z "Super Expressem".

Jest jednak pewien problem. Chodzi o tremę, która dopada gwiazdora przed występami.

Przed dużymi koncertami, na przykład telewizyjnymi, nie mam tremy, a kiedy jadę zaśpiewać w małym miasteczku, to mnie łapie trema i nie umiem tego wytłumaczyć - zdradził w rozmowie z "Super Expressem".

Trzeba przyznać, że wraz z upływem czasu Bartek Wrona niewiele się zmienił. Mężczyzna stawia na ułożoną fryzurę, lekki zarost i klasyczny styl. Zdjęciami z życia często dzieli się na Instagramie.

