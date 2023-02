Roztańczona Doda na Fame MMA. Kamery uchwyciły ją po porażce Fabijańskiego

3 lutego odbyła się długo oczekiwana walka Sebastiana Fabijańskiego z Wac Toją na Fame MMA. Niespodziewanie na wydarzeniu pojawiła się Doda wraz ze swoim partnerem Dariuszem Pachutem. Przegrana aktora po 35 sekundach walki bardzo ich ucieszyła.

REKLAMA

Fame MMA. Wielka porażka Fabijańskiego. Walka zakończyła się po 35 sekundach

Zobacz wideo Doda podaje swoją listę prezentów na urodziny

Doda na Fame MMA. Podrygiwała po porażce Fabijańskiego

Realizatorzy gali zwrócili uwagę na obecność Dody. Piosenkarka przykuła także wzrok prowadzącego, który w pewnym momencie stwierdził nawet, że może ona także wystąpi w oktagonie.

Na widowni siedzi Doda. Kto wie, może kiedyś wystąpi w oktagonie - gdybał prowadzący Fame MMA.

Dariusz Pachut, Doda Fot. YouTube/FameMMA screen

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Nie chcemy nic sugerować, ale swego czasu Agnieszka Woźniak-Starak i Monika Jarosińska twierdziły, że Doda do bicia to jest pierwsza. Tym razem jednak z widowni przyglądała się starciu Sebastiana Fabijańskiego z Wac Toją. Długo jej to nie zajęło, ponieważ były partner Maffashion koncertowo przegrał pojedynek zaledwie po 35 sekundach. W tym momencie kamery skierowały się na parę celebrytów. Dariusz Pachut zacięcie klaskał, a Doda mu wtórowała w radości i podrygiwała w rytm muzyki. Czyżby nie miała zbyt ciepłych relacji z Sebastianem Fabijańskim?

Doda w objęciach Pachuta na Fame MMA. Prowadzący zwrócił się do niej ze sceny

Dodajmy, że w ostatnim czasie Doda zdecydowanie ma powody do radości. Nie dość, że jej związek kwitnie, odnosi sukcesy na polu muzycznym, to jeszcze zakończyła długoletni konflikt z Edwardem Miszczakiem. Nowy dyrektor programowy Polsatu stwierdził po wiosennej ramówce stacji, że przez długi czas dawał piosenkarce czerwone światło, ale teraz ich relacje są pozytywne. Miszczak chwalił talent Dody i podkreślił, że jej reality show spodobał się widzom. Zapewne to zapowiedź dalszej współpracy. Chcecie więcej Dody w telewizji?

Edward Miszczak szykuje nowy program z Dodą. "Pracujemy nad nowym projektem"