Rami Malek jest laureatem Oskara za film "Bohemian Rhapsody", gdzie wcielił się w wokalistę zespołu Queen. Aktor miał już kilkukrotnie możliwość spotkania księcia Williama i księżnej Kate podczas oficjalnych uroczystości. W programie Jimmy'ego Kimmela wspomniał o zabawnej propozycji, którą złożył parze, niedługo po narodzinach ich najmłodszego syna, księcia Louisa.

Rami Malek złożył ciekawą propozycję księżnej Kate. Chciał zostać nianią księcia Louisa

Rami Malek o spotkaniu z księciem Williamem i księżną Kate wspomniał w programie "Jimmy Kimmel Live". Aktor miał okazję poznać książęcą parę w 2019 roku podczas ceremonii rozdania nagród BAFTA. To właśnie wtedy odebrał statuetkę dla najlepszego aktora za pierwszoplanową rolę męską w filmie "Bohemian Rhapsody". Podczas spotkania nie czuł tremy i swobodne rozmawiał z royalsami. Zadał nawet kilka osobistych pytań.

To było fascynujące spotkanie. Oni tak bardzo się starali, żeby z każdym zmienić nawet kilka zdań. (...) Zrobili dobrą robotę. W pewnym momencie zapytałem księżną Kate, jak daje sobie z tym wszystkim radę, przecież przed chwilą urodziła dziecko. Powiedziałem, że to musi być wyczerpujące. Tylko delikatnie westchnęła i od razu zapytała się o moje samopoczucie. Natychmiast odbiłem piłeczkę, a ona w najbardziej dystyngowany i elegancki sposób jedynie porozumiewawczo się uśmiechnęła, dając do zrozumienia, że nie jest to łatwe zadanie. No wyobraź sobie, musiała się wystroić, rozmawiać z tymi wszystkimi aktorami.... - powiedział Malek.

Jimmy Kimmel podkreślił, że ludzie są ciekawi, o czym rozmawia się z royalsami i dalej drążył temat. Prowadzący podkreślił, że członkowie rodziny królewskiej muszą być powściągliwi i uważają na każde słowo, a to z pewnością czyni konwersację z nimi wyjątkowo trudną.

Kiedy zadałem pytanie o to, jak się czuje, ona tylko dodała, że owszem "posiadanie dziecka to duże wyzwanie". Zrobiła to w najbardziej elegancki sposób, jak przystało na członkinię rodziny królewskiej. Najśmieszniejsze nastąpiło potem. Ja po prostu im zaproponowałem, że jak będą chcieli wziąć sobie wolne i odpocząć, to mogą na mnie liczyć. Księżna Kate zapytała, co mam na myśli i dodałem, że mogę być nianią, a oni po prostu będą mogli swobodnie wyjść i się pobawić. Była zaskoczona - dodał rozbawiony Malek.

Jimmy Kimmel szybko to skomentował, nawiązując do filmu o Bondzie, w którym Malek wcielił się w postać czarnego charakteru i dopytał, czy aktor złożył im tę propozycję przed, czy po seansie. Prowadzący dodał, że jeśli książę William i księżna Kate zobaczą, co wyczynia na ekranie, z pewnością nie będą chcieli, aby został z ich dziećmi. Malek podsumował, że książęca para nie była zainteresowana jego ofertą. Aktor w rozmowie z "Entertainment Tonight" opowiedział, jaki ma stosunek do royalsów.

Staram się traktować ich jak każdą inną osobę. Jestem pewien, że taka dawka normalności jest dla nich odświeżająca - powiedział.

Książę William, księżna Kate, Rami Malek fot eastnews.pl

