Edyta Zając karierę w branży modelingowej rozpoczęła jako młoda dziewczyna. Występowała na pokazach mody u światowych projektantów, takich jak: Roberto Cavalli i Mary Katrantzou. Brała też udział w jednej z reklam marki Kenzo. W 2014 roku dotarła do finału wyborów Miss Polonia, ale większą rozpoznawalność w mediach zyskała jednak dopiero w 2020 roku. To wtedy wygrała 11. edycję "Tańca z Gwiazdami". Edyta Zając nie daje o sobie zapomnieć i stale gości na warszawskich ściankach i eventach. Obecnie spotyka się z aktorem Michałem Mikołajczakiem, a już wkrótce rusza nowy program TVN 7 "True Love", który poprowadzi. Od połowy stycznia modelka przebywa na Karaibach, gdzie kręcone jest show. Na najnowszym zdjęciu zapozowała w stroju kąpielowym. Obserwatorzy z utęsknieniem patrzyli na słoneczne kadry.

Edyta Zając w bikini

Modelkę czekało spore wyzwanie zawodowe na początku 2023 roku. Została prowadzącą nowego show randkowego stacji TVN 7 "True Love". Program rozgrywa się na Karaibach, gdzie panuje iście rajski klimat. Znacznie inny niż ten w Polsce. Edyta Zając od połowy stycznia raczy nas pięknymi kadrami w bikini, wśród palm i słońca. Pod najnowszym zdjęciem fani prosili, aby gwiazda nie dręczyła ich karaibskim widokiem.

Gdzieś na Karaibach - napisała w opisie.

Modelka zaprezentowała się w różowym bikini, które pięknie podkreślało opaleniznę oraz wyrzeźbione ciało. Jednak to, na co obserwatorzy zwrócili uwagę, to różnica temperatur między zimną Polską a słonecznymi Karaibami.

Nie wkurzaj ludzi w Polsce. Właśnie spadł śnieg.

No nie Edytko, chyba muszę wysłać trochę śniegu, który zawitał do Polski. A w zamian poproszę o troszeczkę słońca.

Patrząc za pogodę za oknem, my również zazdrościmy Edycie Zając warunków do pracy.