Małgorzata Rozenek wielokrotnie przekonywała fanów o swojej miłości do sportu. Na jej Instagramie, który obserwuje ponad1,5 milionów fanów, często wstawia filmiki z sali treningowej. Teraz prowadząca "Dzień dobry TVN" udała się na obóz sportowy Anny Lewandowskiej. Perfekcyjna z tej okazji wstawiła do sieci filmik z sali treningowej na Camp by Ann. Niestety, internauta zarzucił jej wybór niewłaściwego stroju. Poszło od długość nogawek.

Małgorzata Rozenek ma wyrzuty sumienia na obozie Lewandowskiej. Chodzi o dzieci

Małgorzata Rozenek pojechała na obóz Lewej i jej się oberwało. Internauci byli bezlitośni

Kto by się spodziewał, że prezenterka śniadaniówki narazi się na krytykę podczas obozu Anny Lewandowskiej. A jednak. Małgorzata Rozenek pojawiła się w dniu sportowego wyzwania w niecodziennym stroju sportowym. Góra była OK - obcisły top z otworami na kciuki oraz związane w kucyk włosy. Na dole zadziało się jednak coś bardzo niepokojącego. Perfekcyjna zamiast obcisłych legginsów zdecydowała się na szerokie spodnie. Nie byłoby w tym nic nieodpowiedniego, gdyby nie fakt, że były one zdecydowanie za długie. Nogawki po prostu wycierały podłogę.

Od razu wytknęli jej zbyt długie nogawki, które warto podkreślić, że w czasie ćwiczeń mogą przysporzyć więcej szkody niż pożytku.

Uważa pani, że te za długie spodnie wyglądają ładnie? Uważam, że nie, a pani niby taka perfekcyjna - napisała internautka.

Małgośka, podwiń te nogawki, bo się wypier**lisz.

My także uważamy, że lepiej sprawdziłyby się na sali ćwiczeń nieco krótsze nogawki spodni.