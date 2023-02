Anna Lewandowska zawitała na chwilę do Polski, żeby poprowadzić dla wiernych fanek i fanów kolejną edycję popularnego obozu treningowego Camp by Ann. W Dojo Stara Wieś pojawiło się wielu miłośników sportu, w tym m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, która dzielnie opisywała przejażdżkę do pięknego miejsca na swoim Instagramie. Na obozie nie mogło zabraknąć także siostry Roberta Lewandowskiego, Mileny Lewandowskiej-Miros. 37-letnia kobieta zaprezentowała się na Instagramie razem z Anną Lewandowską. Trzeba przyznać, że siostra Lewego ma wysportowaną sylwetką godną najlepszego sportowca.

Milena Lewandowska-Miros pokazała wyrzeźbiony brzuch na obozie Lewandowskiej. Uczeń przerósł mistrza?

Siostra Roberta Lewandowskiego zawitała na obóz trenerki i wygląda na to, że od razu zaskarbiła sobie sympatię wszystkich uczestników i uczestniczek. Chętnie robiła sobie z nimi zdjęcia i wyciskała siódme poty na macie treningowej. W pewnym momencie postanowiła nawet podzielić się z obserwatorami kadrem z treningu. Pokazała się na nim razem z Anną Lewandowską. Obie panie były ubrane w sportowe legginsy i topy, a ich forma fizyczna wskazywała na to, że podczas ćwiczeń się nie oszczędzają. Fotografię skwitowała słowami:

Jest super - jak zawsze.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani byli oszołomieni sylwetką Mileny Lewandowskiej-Miros. Pisali wprost:

Jakie figury!

Super wyglądacie.

Czadowo - pisały fanki.

My także dołączamy się do zachwytów nad wysportowanymi sylwetkami kobiet.