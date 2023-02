Maryla Rodowicz przez lata była związana z Telewizją Polską. Występowała na festiwalach w Opolu emitowanych w TVP, gościła w takich programach, jak na przykład "Jaka to melodia?". Obecnie jest trenerką w popularnym formacie nadawcy publicznego "The Voice Senior". Jej słowa w wywiadzie dla Plotka, w którym zmiażdżyła TVP, zaskoczyły więc wielu. Szybko zaczęto spekulować, że jej kariera w Telewizji Polskiej dobiega końca. Według naszych informatorów to wielce prawdopodobne.

Maryla Rodowicz wyleci z "The Voice Senior"?

Maryla Rodowicz może czuć się zagrożona. Okazuje się, że na jej stanowisko jest wielu chętnych. Sporo gwiazd nie ma oporów, by współpracować z publicznym nadawcą. Dowiedzieliśmy się, że kilka osób z Telewizji Polskiej potwierdza, że jest długa kolejka chętnych do zostania trenerem w "The Voice Senior". Jest to ponoć dobrze płatna i prestiżowa praca. Gwiazdy same zapewniają o swojej gotowości i wcale im nie brakuje argumentów.

Przypomnijmy, że już wcześniej pojawiły się doniesienia, że słowa Maryli spowodowały wielkie zamieszanie na Woronicza.

W Telewizji Polskiej trwają rozmowy, jak zareagować na słowa piosenkarki. Rzadko zdarza się, by gwiazda krytykowała telewizję, w której jest program z jej udziałem. - TVP zastanawia się, co z tym zrobić, bo to dla nich spory kryzys - podał Wirtualne Media.

Jak widać wywiad Maryli sporo namieszał.