Sebastian Fabijański od kilku miesięcy doskonale dba o swój PR. Zgodnie z zasadą "nieważne jak mówią, ważne, aby mówili", aktor jest regularnie bohaterem artykułów. Zaczęło się od głośnej afery z Rafalalą, potem było rozstanie z Maffashion. Skandale skończyły się "spowiedzią Fabijańskiego" i łzami wylanymi na wizji. Wyglądało na to, że kolejnym krokiem będzie próba odbudowy wizerunku, ale aktor wybrał inną drogę i postanowił zawalczyć na gali Fame MMA, która słynie z tzw. "dymów". O co chodzi? Sportowa walka schodzi na dalszy plan, najważniejsze jest odpowiednie rozgrzanie atmosfery przed wkroczeniem do oktagonu. To właśnie do tego głównie służą organizowane przez federację konferencje. Im większa zadyma podczas konferencji przed oficjalnymi walkami, tym większe przychody wygenerują walki, które można oglądać korzystając z systemu pay per view. Na pierwszej konferencji Fabijański wypadł słabo. Zgodnie z zapowiedziami widzowie mieli zobaczyć coś, czego jeszcze nigdy nie widzieli, a na sali pojawił się zestresowany Fabijański, który najpierw próbował coś odegrać z marnym skutkiem, a potem wściekł się, kiedy pytano go o Rafalalę. Wygląda na to, że za drugim razem poszło mu o wiele lepiej. Uśmiechnięty i zrelaksowany wygłosił przemowę o tym, jak ciągle udaje i "wciągał kreskę" przed tłumem.

Sebastian Fabijański na drugiej konferencji Fame MMA "wciągał kreskę" z koszulki

Sebastian Fabijański już 3 lutego pojawi się na Tauron Arenie w Krakowie i jako Alterboy zmierzy się w oktagonie z raperem Wac Toją podczas gali Fame MMA. Walka zapowiedziana jest jako starcie nowej i starej szkoły rapu. Na ostatniej konferencji Fabijański pojawił się w szampańskim nastroju i przyznał, że przez swój zawód jest specjalistą od udawania.

Jak musiałem się nauczyć grać na fortepianie do filmu "Kamerdyner", to kupiłem sobie pianino i ściągnąłem aplikację na iPada i napier*alałem w klawisze i się nauczyłem grać trzech utworów, które zagrałem w filmie. Jak trzeba było się uczyć konno jeździć, to jeździłem konno. Jak trzeba było założyć sobie pytona na klatę, to założyłem. Na tym polega moje życie. Ja w wielu filmach musiałem się bić, musiałem udawać, że się biję. Cały pic polega na tym, że ja całe życie udaję, że coś umiem. Ja udaję, że umiem grać na gitarze, udaję, że umiem grać na fortepianie i jeździć konno. Tutaj kur*a będę udawał, że się umiem bić. I wydaje mi się, że wyjdzie mi to mega ku*wa dobrze, tak jak w każdym filmie, więc na tym polega moja droga do sukcesu - powiedział na konferencji.

Sebastian Fabijański fot. kapif.pl

Sebastian Fabijański pojawił się na konferencji w koszulce z kodem kreskowym, bo jak sam podkreślił - jest produktem i jak wszyscy mu zarzucają - "sprzedał się". W trakcie spotkania postanowił wykonać performance i tym samym nawiązać do zarzutów, które ostatnio pojawiają się w sieci. Zaczęto plotkować, że niepokojące zachowanie aktora związane jest z nadużywaniem niedozwolonych substancji. Fabijański zapowiedział, że zrobi badania, a na InstaStories opublikuje wyniki. Na scenie postanowił "wciągnąć kreskę" z własnej koszulki.

Mam T-shirt z kodem kreskowym, nie bez kozery. To są jedyne kreski, które bym chciał wciągnąć. Macie może jakiś rulonik, to bym sobie wciągnął jedną. W filmie wciągałem białą tabakę. Jestem na sprzedaż, się sprzedałem. Wszyscy się ku*wa sprzedaliśmy. Co jest złego w tym, że się człowiek sprzedał? To jest tak: Ja przychodzę na cage i ja przychodzę neutral. W ogóle nie jestem na nic nastawiony, przychodzę. I nagle ku*wa dostaję bombę (...) To jest pierwszy i ostatni moment w życiu moim, jak cała Polska być może zobaczy ku*wa jak wciągam kreskę. Dobra, ku*wa, nie śmiejemy się! - zaanonsował swój "pokaz".

Będziecie oglądać walkę Sebastiana Fabijańskiego na Fame MMA?

