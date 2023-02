Jesienią ubiegłego roku stacja Polsat emitowała randkowy program z udziałem słynnej piosenkarki o nazwie "Doda. 12 kroków do miłości". W ramach show celebrytka spotykała się z 12 mężczyznami z zupełnie innych środowisk. Po serii randek wybrała tego jedynego, z którym spędziła weekend. Nie zakończył się on happy endem, ale Doda zdążyła już odnaleźć miłość u boku Dariusza Pachuta. Para niedawno wybrała się na nietypową randkę. Oprócz upragnionej miłości przyszła pora na kolejne wyzwania zawodowe. Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl, trwają prace przygotowawcze do kolejnego projektu z udziałem celebrytki.

Edward Miszczak szykuje nowy program z Dodą

Wszystko wskazuje na to, że stacja Polsat planuje nowe show z udziałem Dody, emitowane raz w tygodniu. Jak się okazuje, prace nad projektem już trwają, ale telewizja nie zdradziła jeszcze szczegółów na ten temat. Według ustaleń portalu Wirtualnemedia.pl, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to program z udziałem Dody zobaczymy już jesienią 2023 roku. Edward Miszczak wyznał, że do tej pory był bardzo zadowolony ze współpracy z artystką i ma nadzieję na dalsze owocne projekty.

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Dodą. Jej program "Doda. 12 kroków do miłości" okazał się sukcesem, osiągał fantastyczne wyniki w internecie. Kontynuujemy z Dodą współpracę, pracujemy nad nowym projektem, który trafi do emisji najprawdopodobniej w jesiennej ramówce. Na chwilę obecną nie zdradzamy szczegółów na ten temat - powiedział Edward Miszczak.

Ostatnimi czasy Doda uchyliła rąbka tajemnicy na Instagramie i zdradziła, że pracuje nad nowym projektem. Z kolei w jednej z rozmów z portalem Party.pl przyznała, że chciałaby stworzyć kolejną produkcję pod skrzydłami Edwarda Miszczaka.

Bardzo bym chciała i mam też już nawet pomysł na taki film. Chciałabym oczywiście jemu go przedstawić, ale to by było wspaniałe i można by było fajne reality show o tym zrobić, jak wygląda praca takiej postrzelonej, kreatywnej producentki na planie filmowym. Gdyby Edward Miszczak dał mi zielone światło, to ja bym zrobiła coś spektakularnego - opowiadała Doda.

W rozmowie z Plotkiem Rabczewska udzieliła krótkiego komentarza:

Jak zwykle zrobimy coś, czego w Polsce jeszcze nie było - napisała tajemniczo Doda.

Trzeba przyznać, że program "Doda. 12 kroków do miłości" zgromadził sporo widzów przed telewizory i osiągnął dobre wyniki. Być może z tego powodu już niebawem będziemy mogli zobaczyć Dodę w kolejnym show. O dalszych szczegółach będziemy na bieżąco informować.