"Znachor" z 1981 roku był drugą ekranizacją zrealizowaną na bazie popularnej powieści, której autorem był Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Chociaż krytycy sceptycznie wypowiadali się na temat produkcji, to film z miejsca zachwycił widzów. Dzieło Jerzego Hoffmana stało się kultowe, a oglądanie "Znachora" weszło do świątecznych tradycji wielu rodaków. Obecnie Netflix pracuje nad odświeżoną wersją dzieła, my zaś sprawdzamy, co słychać u aktorów legendarnego filmu.

"Znachor". Jerzy Bińczycki umarł 25 lat temu. Anna Dymna zachwyciła widzów w "Wielkiej wodzie"

Niestety, część obsady legendarnego "Znachora" już odeszła. Filmowy Rafał Wilczur, czyli Jerzy Bińczycki zmarł w 1998 roku, a przyczyną śmierci był zawał serca. Ostatnią rolę odegrał na planie "Pana Tadeusza" realizowanego przez Andrzeja Wajdę. Wcielił się tam w postać Maćka Królika-Rozecki.

Jerzy Bińczycki 'Znachor', kadr; 'Pan Tadeusz', kadr

Anna Dymna, filmowa Marysia Wilczurówna, nadal grywa na deskach teatrów i w rodzimych produkcjach. Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć w roli Leny Tremer w serialu "Wielka woda". Aktorka grała w spektakularnej charakteryzacji. Ta rola z pewnością na długo pozostanie w pamięci widzów.

Anna Dymna 'Znachor', kadr; 'Wielka woda', kadr

"Znachor". Tomasz Stockinger już na zawsze zostanie Pawłem Lubiczem. Artura Barcisia zobaczymy w najnowszych produkcjach

Na polu zawodowym nadal aktywnie działa Tomasz Stockinger. W "Znachorze" wcielił się w postać amanta, hrabiego Leszka Czyńskiego. Widzowie obecnie bardziej kojarzą go z roli Pawła Lubicza, którego gra w telenoweli "Klan" nieprzerwanie od 1997 roku.

Tomasz Stockinger 'Znachor', kadr; 'Klan', kadr

Z grania nie zrezygnował także Artur Barciś. 66-letni obecnie aktor regularnie pojawia się w najnowszych produkcjach, a miłośnicy jego talentu mogą spotkać go na scenach stołecznych teatrów. Filmowy Wasylko cieszy się ogromną sympatią widzów, którzy uwielbiają go za rolę kanalarza Norka w "Miodowych latach" czy Arkadiusza Czerepacha z "Rancza".

Artur Barciś 'Znachor', kadr; Agencja Wyborcza

