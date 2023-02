Jakiś czas temu w "Pytaniu na śniadaniu" Ida Nowakowska zapodała rap, a widzowie wprost nazwali całą sytuację festiwalem żenady. Teraz głośno jest o Katarzynie Cichopek, która na antenie śniadaniówki zrzuciła szpilki. Opłaciło się, bo jej stopy zostały skomplementowane.

Katarzyna Cichopek usłyszała, że ma piękne stopy

Gościnią odcinka "Pytania na śniadanie" wyemitowanego 1 lutego była ekspertka od barefootingu, czyli mody na chodzeniu boso. Specjalistka opowiadała o trendzie z wielkim zaangażowaniem. W pewnym momencie poprosiła prowadzącą program o to, by ta zdjęła buty. Katarzyna Cichopek zrobiła to ochoczo i reprezentowała ekspertce oraz widzom stopę z czerwonym pedicure.

'Pytanie na śniadanie' Screen TVP

Kobieta zaczęła zachwalać stopę celebrytki:

Twoja stopa jest piękna! Bardzo ładnie zbudowana, nie ma palucha koślawego. (...) To jest bardzo ładna stopa, pięknie się układa. To jest linia palucha. Teraz jak weźmiemy buta, który na tę piękną stopę się zakłada, to robi nam tak. Ściska wszystkie palce - tłumaczyła.

Chwilę później Cichopek znów usłyszała:

Piękna stopa.

'Pytanie na śniadanie' Screen TVP

Wszystkiemu przyglądał się Maciej Kurzajewski.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Katarzyna Cichopek zrzuciła buty na wizji. Wówczas towarzyszący jej Maciej Kurzajewski także postanowił zostać w obuwiu. Jak widać, nie wszyscy mają ochotę pokazywać stopy na antenie.

Spodziewaliście się takich widoków w publicznej telewizji? My niekoniecznie.

