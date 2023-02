Wiktoria Gąsiewska dotychczas zdążyła nas przyzwyczaić od udanych stylizacji. Aktorka młodego pokolenia często prezentowała się świetnie w kolorowych i stylowych lookach. Tym razem jednak nie zdała modowego egzaminu. Na prezentacji wiosennej ramówki Polsatu pojawiła się w kompletnie nieudanej stylizacji. Wszystko przez modowe pójście na skróty.

Wiktoria Gąsiewska w marynarce w zebrę. Mogło być tak pięknie...

Aktorka uwielbia eksperymentować z wizerunkiem, co często możemy zauważyć w jej ściankowych stylizacjach. Wiktoria Gąsiewska tym razem postanowiła wybrać stonowaną barwę kolorów podstawowych. W czarno-białym looku wyglądała nie do końca dobrze. Przede wszystkim gołe nogi i spory dekolt odwróciły uwagę od stylowej marynarki, która mogła grać tu pierwsze skrzypce. Niestety, wyszedł z tego mocno przewidywalny i kompletnie nietrafiony look.

Nie pomogły mocne dodatki w postaci glanów na koturnie, które sprawdziłyby się w połączeniu z czarnymi rajstopami, albo modowymi kabaretkami. Torebka typu worek na krótkim łańcuszku także nie zdała egzaminu, ponieważ jest przestarzałym modelem, który już dawno nie pojawia się w aktualnych trendach. Szkoda, że aktorka nie zdecydowała się na ulizany kucyk lub modny kok. Tego typu fryzury dodałaby jej charakteru i sprawiły, że wzrok byłby skupiony tylko i wyłącznie na stylizacji. Mocny makijaż także nie uratował całości.