W pierwszych latach życia słuch jest jednym z kluczowych elementów rozwoju dziecka. Chodzi tu nie tylko o naukę mowy, lecz także o rozwój społeczny, emocjonalny i oczywiście poznawczy. Gdy dziecko nie słyszy od pierwszych dni, ma utrudniony start. Co ciekawe, u około 50 proc. noworodków z zaburzeniami słuchu nieznane są ich przyczyny. W 25 proc. przypadków przyczyną utraty słuchu mogą być czynniki genetyczne.

Pierwszy dźwięk w życiu

Przyczyny częściowej głuchoty u Lachana nie były znane. U chłopca zdiagnozowano ciężki ubytek słuchu w obu uszach. Na szczęście nie był całkowicie głuchy i można było założyć mu aparat słuchowy. Dostał go, gdy miał siedem tygodni.

Jego reakcja, gdy aparat został włączony, była naprawdę niesamowita. Płakaliśmy ze szczęścia, opowiadali rodzice chłopca w wyjątkowo wzruszającym filmiku na YouTubie.

Rodzice uwiecznili chwilę, gdy ich dziecko usłyszało pierwsze dźwięki. Mama zadbała o to, by słowa, które do niego dotrą, brzmiały: kocham cię.

Reakcja malca rozczula do łez

Trzeba przyznać, że reakcja chłopca na pierwsze dźwięki jest niesamowita. Filmik na przestrzeni kilku lat wyświetlono ponad 15 mln razy. To emocjonujące nagranie chwyta za serca widzów na całym świecie. Widzimy, jak w kilka sekund z płaczącego niemowlaka zmienia się w uśmiechniętego chłopca, który z wielkim zainteresowaniem obserwuje, co się wokół niego dzieje. Ten uśmiech mówi więcej niż tysiąc słów. Mały Lachlana nawet mruga podekscytowany.

Film z zabiegu został umieszczony na YouTube przez rodziców Lachlana, Michelle i Toby'ego Levera, którzy chcieli dodać otuchy innym rodzicom, borykającym się z tym samym problemem. Para poinformowała, że dziecko rozwija się prawidłowo.

Nasz piękny synek ma już dwa latka i radzi sobie znakomicie, skomentowała kilka lat temu Michelle.

Chłopiec nadal zmaga się ze swoją niepełnosprawnością, ale jest pod stałą opieką lekarzy i specjalistów z ośrodka dla niesłyszących dzieci.