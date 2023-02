Agustin Egurrola jest jednym z najbardziej cenionych choreografów w Polsce. Tancerz przez lata związany był ze stacją TVN, jednak przed dwoma laty zdecydował się na zmianę pracodawcy. Współpracę z Telewizją Polską rozpoczął od jurorowania w programie "Dance Dance Dance". Ostatnio natomiast ocenia występy młodych talentów w show "You Can Dance - nowa generacja". Serwis Wirtualna Polska przedstawił zaskakujące informacje na temat zarobków Egurroli.

Agustin Egurrola jest jedną z najlepiej opłacanych gwiazd TVP? Ustalenia portalu zaskakują

Według Wirtualnej Polski Agustin Egurrola, dzięki transferowi do TVP, może liczyć na iście gwiazdorskie zarobki. Dziennikarze portalu rozmawiali z osobą pracującą przy produkcji "You Can Dance - nowa generacja", która twierdzi, że juror tanecznego show za jeden odcinek zgarnia krocie.

Egurrola zażądał około 40 tys. za jeden odcinek programu - zdradził informator portalu.

Pierwszy sezon składał się z 15 odcinków. Podobnie ma być w przypadku drugiej edycji. Rozmówca serwisu zaznaczył, że choreograf czerpie zyski także z wynajmu pomieszczeń, w których kręcony jest program.

Nie można zapominać jeszcze o pieniądzach za udostępnienie pomieszczeń szkoły tańca Egurroli, w których powstają zdjęcia do programu - przypomina źródło.

Wygląda na to, że dzięki programowi "You Can Dance - nowa generacja" na konto tancerza wpłynie imponująca kwota.

W sumie, kiedy doda się wszystkie te kwoty, będzie to, lekką ręką, kilkaset tysięcy złotych - podsumowała osoba z produkcji programu.

Myślicie, że Agustin Egurrola zdecydował się na przejście do TVP ze względów finansowych?