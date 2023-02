Danuta Stenka olśniła podczas wiosennej ramówki Polsatu. Tak bosko ubranej aktorki dawno nie widzieliśmy. Artystka zdecydowała się na bardzo odważne połączenie na pozór nieprzystających do siebie materiałów. Skóra i koronka? Tylko w jej wydaniu. Dobrze, że zaryzykowała i nie popadła w banał, jeżeli chodzi o wybór looku. Całość prezentowała się nowocześnie i z pazurem.

Danuta Stenka w niezwykłej czerni. Gustu może jej pozazdrościć niejedna modowa ikona

Danuta Stenka przyzwyczaiła nad do prostych i minimalistycznych stylizacji. Aktorka często przy wyborze looków decyduje się na stonowane kolory. Jej ulubione to biel, szary i czerń. Tym razem postawiła na czarny total look, który idealnie skomponował się z mocnym wizerunkiem. Kto by pomyślał, że Danuta Stenka w skórzanych spodniach, efektownej marynarce z tego samego materiału oraz w koronkowym body będzie wyglądała tak wytwornie. A jednak. Aktorka w 100 procentach zdała modowy egzamin.

Na pochwałę zasługują także dodatki, którymi uzupełniła całość stylizacji. Szpilki z ostrym czubkiem, prosta kopertówka w krokodyli wzór i srebrny łańcuch dodały klasy. Jedynym minusem była fryzura aktorki. Szkoda, że nie zdecydowała się na ulizane włosy w stylu Marleny Dietrich. Wtedy byłoby już idealnie, ale i tak całość prezentuje się oszałamiająco.