Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski kilka dni temu wrócili z urlopu, gdzie nad Morzem Martwym radośnie taplali się w błocie. Dzień po powrocie do Polski zawitali do studia "Pytania na śniadanie", gdzie na Macieja czekała urodzinowa niespodzianka przygotowana przez ekipę. Prezenter skończył właśnie 50 lat. Para cała w skowronkach zdążyła się też wymienić publicznymi wyznaniami miłości. Po powrocie do studia Katarzyna Cichopek była w wyjątkowo szampańskim nastroju. Widać, że te kilka dni wygrzewania się z ukochanym na słońcu doskonale wpłynęło na jej samopoczucie. Widzowie zauważyli, że prezenterka "Pytania na śniadanie" swobodę poczuła także w stylizacji i zwrócili uwagę na niedbały detal.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Wybrańczyk, partnerka Artura Szpilki, tańczy w bikini. Spójrzcie na te tatuaże

"Królowe życia". Monika Chwajoł na starym zdjęciu przed korektą nosa

"Pytanie na śniadanie". Katarzyna Cichopek cała na niebiesko. Widzowie uważają, że padła ofiarą stylistki

Na instagramowym profilu programu "Pytanie na śniadanie" pojawiło się najnowsze zdjęcie Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim. Radosne i uśmiechnięte Kurzopki wpadły do studia wprost po urlopie, o czym świadczyły ich muśnięte słońcem twarze.

Katarzyna Cichopek tego dnia postawiła na 100 proc. jeansu i w studiu pojawiła się od stóp do głów w denimowym komplecie. Uwagę widzów "Pytania na śniadanie" zwróciły detale w stroju Cichopek. Koszula Kasi ma bufiaste rękawy, a dół swobodnie przewiązała w talii. To właśnie ten element stroju przykuł największą uwagę. Fani prezenterki stwierdzili, że to "dziwne przewiązanie" nie pasuje do jej eleganckiego stylu i wygląda zbyt plażowo i swobodnie. Od razu oberwało się stylistce.

Więcej zdjęć Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego znajdziesz w galerii na górze strony.

Pod zdjęciem opublikowanym na Instagramie programu "Pytanie na śniadanie" rozpoczęła się gorąca debata na temat stroju Katarzyny Cichopek. Widzki miały kilka dobrych rad dla prowadzącej "Pytanie na śniadanie" i stwierdziły, że została skrzywdzona niekorzystną stylizacją.

Przy pani wzroście takie bufiaste rękawy? Niech ktoś zadba o panią.

Stylistka się dzisiaj nie spisała. Kolor granatowy to nie pani Kasi kolor, bardzo smutno wygląda.

Dla mnie bomba, wygląda bardzo mega. We włoskim stylu i o to chodziło - czytamy w komentarzach.

"Sanatorium miłości". Bożena w drapieżnej wersji. Nie poznacie jej

Zobacz też: Michele Morrone na zdjęciu z Blanką Lipińską bez filtrów. Wytłumaczyła się. "Mam blizny po pryszczach"