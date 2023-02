Beyonce właśnie ogłosiła swoją pierwszą od siedmiu lat światową trasę koncertową. Z "Reneissance" przyjedzie także do Polski. Już 27 czerwca diwa amerykańskiej muzyki wystąpi na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ostatnio było jednak głośno o koncercie Beyonce, który odbył się w hotelu Royal w Dubaju. Na występ gwiazdy było zaproszonych wielu celebrytów i influencerów. Co ciekawe, platformę TikTok po koncercie zalała seria tajemniczych filmików. Zwolennicy teorii spiskowych twierdzą, że piosenkarka odnosiła się do iluminatów.

Siwiec się zirytowała. Chodzi o iluminatów. "Jesteśmy karmieni syfem"

Internauci mają różne teorie na temat show Beyonce. Piszą, że czci diabła i robi z siebie bóstwo

To był pierwszy publiczny występ Beyonce od 2018 roku. Słynna piosenkarka zaśpiewała składankę swoich największych przebojów. Na scenę zaprosiła także córkę Blue Ivy, który wykonała z nią utwór "Brown Skin Girl".

Koncert gwiazdy był reklamowany jako "weekend, w którym twoje marzenia stają się twoim celem" i czerpał z estetyki lat 90. z motywami słońca. Niektórzy internauci doszukiwali się w tym jednak podwójnego znaczenia. Jeden z nich stwierdził nawet, że artystka brała udział w swoistym rytuale na scenie, a jego uwagę przykuła zwłaszcza zamaskowana postać, która pomagała Beyonce zmienić kostium.

Beyonce na koncercie w Dubaju screen Fot. TikTok/it'sjustme

Internauci stwierdzili też, że scenografia występu nie była przypadkowa, a słońce odgrywało tu kluczową rolę i było częścią rytuału. Pojawiły się głosy, że Beyonce chciała upodobnić się do "bóstwa", ponieważ była ubrana w żółte odcienie w akcie otwierającym show.

Co tu się do chol*ry dzieje? Rytuał do wielkiego spektaklu ujawnienia? Portal oka na scenie i Beyonce ubrana na żółto, by reprezentować bóstwo - grzmiał jeden z internautów na TikToku.

Inni komentator stwierdził z kolei, że Beyonce śpiewa ku czci diabła. Ma temu dowodzić nagranie, na którym możemy usłyszeć odwróconą wersję piosenki diwy, w której wyraźnie pada słowo "devil" (z ang. "diabeł").

Koncert Beyonce w Dubaju screen Fot. TikTok/Juan

Dodajmy, że wielu innych internautów po prostu docenia ogromne show, które przygotowuje artystka i nie mogą doczekać się jej trasy koncertowej.

Myślicie, że coś jest na rzeczy i Beyonce "czci szatana"? Czy to zwykła nadinterpretacja?

