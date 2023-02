Użytkownik TikToka @anxiousfighter z powodzeniem mógłby wystąpić w reklamie kryjącego podkładu. Na filmiku udostępnionym w sieci pokazał, jak bardzo makijaż może zmienić człowieka. Według użytkowników platformy po metamorfozie wygląda jak jedna z nieżyjących już gwiazd muzyki. Do której piosenkarki według was jest podobny?

REKLAMA

Zobacz wideo Kamila Wybrańczyk, partnerka Artura Szpilki, tańczy w bikini. Spójrzcie na te tatuaże

Michele Morrone pokazał Blankę Lipińską bez filtrów. "Mam blizny po pryszczach"

Użytkownik TikToka w kilka minut zmienił się nie do poznania. Najważniejszy okazał się kryjący podkład

Na TikToku @anxiousfighter możemy obejrzeć krótkie nagranie z niewiarygodnej przemiany, która została wykonana za pomocą makijażu, odrobiny kleju i ciemnej peruki. Mężczyzna na filmiku ma prawie całą powierzchnię skóry przykrytą tatuażami, które pokrywają także jego czoło, szyję i policzki. Dodatkowo bohater tej spektakularnej metamorfozy ma liczne blizny po kolczykach i płatki uszu rozciągnięte tzw. tunelami, które już na początku filmiku zostały chwilowo "naprawione" za pomocą kleju.

Dalsza część tego widowiska wprawia w jeszcze większe osłupienie. Wszystko za sprawą kryjącego podkładu, który za pomocą jednej warstwy przykrył wytatuowaną na czarno skórę. W dalszych etapach przemiany wystarczyło kilka podstawowych kosmetyków do makijażu, takich jak m.in. tusz do rzęs i róż do policzków. Zwieńczeniem całego procesu było przykrycie zielonych włosów ciemną peruką. Efekt? Spektakularny.

Niezwykła przemiana TikTokera fot. Tiktok.com/anxiousfighter

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Niezwykła przemiana TikTokera. Fani zachwyceni efektem spektakularnej przemiany

Pod nagraniem tiktokera @anxiousfighter pojawiło się dużo pozytywnych komentarzy. Użytkownicy platformy stwierdzili, że z gładką skórą mężczyzna prezentuje się o wiele lepiej, a kolczyki i tatuaże tylko go szpecą. Z TikToka w przeważającej większości korzystają nastolatki i jeden z użytkowników przekornie stwierdził, że to idealny sposób na przygotowanie się na wizyty rodzinne. Z pewnością taka "ugrzeczniona" wersja lepiej się sprawdzi, więc nietrudno przyznać mu racji.

Kiedy musisz iść do babci...

Bez tatuaży i tych kolczyków o wiele lepiej.

Zmiana mega, ale najważniejsze pytanie: jak nazywa się ten podkład?!

Teraz przypominasz mi Amy Winehouse - czytamy w komentarzach.

A jak wam się podoba?

Pamela Anderson opowiedziała o "niemoralnej propozycji" od Sylvestra Stallone

Zobacz też: "Królowe życia". Laluna zaprezentowała twarz tydzień po operacji naciągania powiek. Porównano ją do "kobiety kot"