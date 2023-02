Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris Kavoukis dzielą życie między Grecję a Polskę. W ojczyźnie męża trenerki, para kupiła nawet własny hotel. Chodakowskiej zależało jednak, aby w Warszawie także mieć swój azyl, dlatego wraz z ukochanym podjęli decyzję o zakupie apartamentu na Mokotowie. Mieszkanie jest dwupoziomowe, ma aż 360 m kw. i ogromny taras z widokiem na panoramę miasta.

Tak mieszka Ewa Chodakowska

Droga od przedpokoju w mieszkaniu Chodakowskiej prowadzi prosto do kuchni. To pomieszczenie jest w całości urządzone na biało, a w jasnym odcieniu utrzymane są wszystkie fronty szafek, a także wyspa kuchenna. Jednym z niewielu akcentów kolorystycznych są magnesy przyczepione do drzwi piekarnika. Kuchnia w domu trenerki nie zajmuje też zbyt wiele miejsca, a Chodakowska sama przyznaje, że nie jest fanką gotowania.

Kuchnia połączona jest z jadalnią, w której znalazł się pokaźnych rozmiarów drewniany stół otoczony białymi krzesłami. W tym miejscu Chodakowska zdecydowała się także umieścić sięgające od sufitu do podłogi półki na książki.

Choć Ewa Chodakowska poświęca mnóstwo czasu na treningi i żyje w ciągłym biegu, zadbała o to, aby mieć miejsce na odpoczynek. W ogromnym salonie znalazła się wielka, biała kanapa i stylowy fotel z podnóżkiem. W centralnym punkcie dziennego pokoju trenerka umieściła bardzo klasyczny, niski, drewniany stolik do kawy. Chodakowska ewidentnie nie jest fanką przepychu i nagromadzenia dekoracji. Do nielicznych ozdób w salonie zaliczają się duże, metalowe lampy umieszczone na wysokim suficie, kilka obrazów na ścianach, a także wazony z kwiatami.

Jasno i przytulnie jest w sypialni, która trenerce służy wyłącznie jako miejsce wypoczynku. Ściany pomalowano na stonowany, beżowy kolor, a na podłodze ułożono puszysty, jasny dywan. W tym pomieszczeniu króluje duże łóżko z miękkim zagłówkiem, nad którym zawisło zdjęcie z morskim krajobrazem.

Na tak dużej przestrzeni Chodakowska mogła śmiało zrezygnować z szaf i jedno pomieszczenie przeznaczyć na garderobę. Na rzadkich ujęciach z tego miejsca można dojrzeć sięgające sufitu półki, cały regał z butami, a także posegregowane kolorystycznie ubrania.

Choć nie ma wątpliwości, że Ewa Chodakowska jest fanką minimalistycznych rozwiązań, nieco więcej przepychu można zobaczyć w łazience. Ściany i podłogi wyłożone są tu białym marmurem, a krany i wykończenia wykonane są ze złota. Pomieszczenie jest bardzo przestronne i pomieściło nie tylko wolnostojącą wannę, ale też prysznic z kabiną typu walk-in.

Jak na trenerkę przystało, Chodakowska ma w swoim mieszkaniu siłownię. I to nie byle jaką! Na miejsce do ćwiczeń przeznaczyła całe piętro swojego warszawskiego apartamentu. Domowa siłownia jest wyposażona we wszystkie niezbędne sprzęty i to właśnie tu Chodakowska nagrywa całą masę filmików z treningami, które trafiają na Instagram.

