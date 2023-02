Antonella Roccuzzo wychowuje z mężem trójkę pociech, którym trzeba poświęcać dużo uwagi. Ponadto partnerka piłkarza ma jeszcze dużo obowiązków zawodowych. Pracuje jako modelka i doradca dietetyczny. Niedawno pojawiła się na evencie luksusowej marki. Relację z tego wyjścia umieściła na swoim Instagramie.

Żona Messiego komentuje piosenkę Shakiry o Pique. Na jej gest zareagowali fani

Antonella Roccuzzo cała na różowo podczas eventu Guerlain. Skradła show zjawiskowym garniturem

Nie tylko w obcisłych sukienkach, ale i w garniturze można wyglądać bardzo kobieco. Żona Messiego wie o tym doskonale, co widać po jej najnowszej stylizacji - różowym komplecie. Nowoczesną kreację postanowiła dopełnić złotą biżuterią, różowymi szpilkami i torebką o najbardziej intensywnym odcieniu. Gwiazda pozowała do zdjęć na tle bramy ułożonej z różowych kwiatów. Rzadko możemy zobaczyć partnerkę Messiego w tak intensywnych barwach. Przy charakterystycznej stylizacji, modelka postawiła na proste i rozpuszczone włosy, które wystylizowała żelem i odgarnęła do tyłu. Co sądzicie o całym looku?

Antonella Roccuzzo Instagram.com/antonelaroccuzzo

Uwagę przyciągnęło również jedno z jej najnowszych zdjęć na Instagramie. Antonella, pozując w stroju sportowym, doczekała się mnóstwa pozytywnych komentarzy.

Królowa, matka i pierwsza dama.

Nie wiem, czy chciałabym być Antonellą, żeby być z Messim czy Messim, żeby być z Antonellą.

Najpiękniejsza brunetka!

Post polubiła i skomentowała również Georgina Rodriguez, partnerka Cristiano Ronaldo, która wyraziła w ten sposób swój zachwyt. Jak się okazuje, żony piłkarzy okazują sobie wzajemne wsparcie.

