Jak podaje brytyjski brukowiec "The Mirror", Sharaban K. miała wyszukać swojej sobowtórki po to, aby później ją zamordować w celu upozorowania śmierci. Ciało zmarłej 23-latki o imieniu Khadija zostało znalezione w samochodzie w Ingolstadt w Niemczech. Policja ujawniła, co mogło być przyczyną zbrodni.

Zabiła swoją sobowtórkę. Wszystko po to, aby upozorować własną śmierć

W ramach dochodzenia policyjnego śledczy odkryli, że Sharaban K. na tydzień przed zabójstwem kontaktowała się z wieloma kobietami, które wyglądały jak ona. Mówi się, że pod pseudonimami składała "różne obietnice", aby dopiąć spotkania, ale nie zawsze jej się udawało. Ostatecznie to 23-letnia Khadidja zgodziła się na spotkanie.

Jak czytamy w lokalnych mediach, kobieta została zwabiona na spotkanie po tym, jak zaoferowano jej darmowe kosmetyki. Sharaban K. zabrała ją samochodem z mieszkania, po czym przewiozła do lasu. W lesie została zabita. Morderczyni zadała jej 50 ciosów nożem.

Śledztwo doprowadziło nas do przypuszczenia, że oskarżona chciała się ukrywać z powodu sporu rodzinnego i w tym celu sfingować własną śmierć - powiedziała prokurator z Ingolstadt Veronika Grieser.

Początkowo policja uważała, że ciało należało właśnie do Sharaban K. Policjanci powiedzieli lokalnym mediom, że kobiety wyglądały "uderzająco podobnie". Obie miały proste, kruczoczarne włosy, podobną cerę i mocny makijaż na twarzach. Test DNA wykazał jednak, że ciało należy do kogoś zupełnie innego.

