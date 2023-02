Księżna Kate złamała ważną zasadę. Ustanowiła ją sama Elżbieta II. Jest nagranie

Członkowie rodziny królewskiej muszą przestrzegać nie tylko niezwykle szczegółowego protokołu, ale też całej masy niepisanych zasad, które dyktują, co wypada, a czego absolutnie nie wolno im robić. Najbardziej rozliczani są z tego osoby piastujące wysokie pozycje, do których zalicza się księżna Kate będąca żoną przyszłego króla. Księżna Walii ma jednak miękkie serce i jest bardzo otwarta na kontakty z poddanymi, przez co mogłaby narobić sobie kłopotów u królowej Elżbiety II.

REKLAMA

Zobacz wideo Księżna Kate chętnie powtarza te same stroje

Doda z hukiem zakończyła współpracę z bratem. Szczęsny nie rozmawia z ojcem od lat

Księżna Kate zgodziła się na zdjęcie z fanem. Nie powinna była tego robić

Podczas jednego z publicznych wyjść księżna Kate została zaczepiona przez stojącego w tłumie fana. Mężczyzna poprosił ją o zrobienie wspólnego selfie, na co żona księcia Williama przystała z uśmiechem. Na nagraniu zrobionym przez osobę, która widziała zdarzenie, słychać też, jak przyszła królowa małżonka uspokaja zestresowanego mężczyznę.

Cała sytuacja, choć niezwykle urocza, jest dość rażącym naruszeniem królewskich zasad. Chociaż w oficjalnym protokole nie ma wzmianki o tym, że członkom słynnej familii nie wolno robić selfie, jest to bardzo źle widziane. Przedstawiciele rodziny królewskiej mają piastować ważne publiczne funkcje, a robienie zdjęć z poddanymi sprowadza ich do roli celebrytów. Z tego samego powodu nie wolno im także rozdawać autografów.

Zdecydowaną przeciwniczką pozowania do selfie była królowa Elżbieta II, która uważała, że to czynność niegodna członków brytyjskiej monarchii. W 2017 roku mężczyzna, który brał udział w imprezie odbywającej się w ogrodach Pałacu Buckingham, przyznał w rozmowie z portalem Insider, że stanowczo zabroniono mu robić tego typu zdjęcia.

Jedyna rzecz, o której wiele mówiono, był zakaz robienie selfie, ponieważ nie chcą, aby ludzie stawali tyłem do członków rodziny królewskiej lub królowej. To było dla nich bardzo ważne - relacjonował.

Boczarska i Banasiuk na wakacjach z synem. Takie ujęcia to u nich rzadkość

Niewykluczone jednak, że w obliczu kryzysu wizerunkowego, z którym boryka się obecnie brytyjska monarchia, złagodzono nieco zasady kontaktu z poddanymi. Zgoda na pozowanie do selfie nie tylko nabija członkom rodziny królewskiej punktów, ale też jest przejawem dostosowywania się do nowych czasów.