Katarzyna Cichopek, czyli prowadząca programu "Pytanie na śniadanie" to jednocześnie jedna z najgorętszych gwiazd stacji TVP. Wiele osób podziwia jej kreacje i makijaże w przerwie od komentowania nowości dotyczących związku aktorki z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim. Pod najnowszym zdjęciem na profilu Cichopek nie brakuje miłych komentarzy, ale i też takich, które nie do końca mogą jej się podobać.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska zapytana o zarobki Kurzopków w "Pnś". Pokazała klasę

Katarzyna Cichopek w romantycznym wydaniu. Fani coś zauważyli. "Dłonie trochę zniekształciło"

Mnóstwo gwiazd poddaje swoje zdjęcia obróbce. Do najpopularniejszych programów tego typu należą Photoshop oraz FaceApp. Otwarcie przyznaje się do przerabiania zdjęć chociażby Małgorzata Rozenek-Majdan, która często publikuje estetyczne fotografie. W najnowszym poście Cichopek widzimy czarną bluzkę zwężającą talię i eksponującą dekolt. Według prezenterki to idealna stylizacja na walentynki, które już za 13 dni. Obserwatorzy nie kryją wyrazów podziwu na widok aktorki w romantycznym wydaniu:

Pięknie Kasiu wyglądasz.

Boskie zdjęcie, nie mogę się napatrzeć.

Pozostała część widzów jednak skupiła się na innym aspekcie. Widzowie Cichopek zaczęli zarzucać jej korzystanie z Photoshopa, co niektórzy zauważyli po dłoniach oraz talii.

Chyba razem ze zwężeniem talii Photoshop przyciął też paluszki... i po co tak oszukiwać?

Chce być pani wiarygodna dla innych to proszę pokazywać się bez używania filtrów, tym bardziej gdy się używa ich bardzo nieumiejętnie.

Dłonie trochę zniekształciło.

Co sądzicie o całej sprawie?

Kurzopki podpadły widzom. Specjalista też nie zostawił na nich suchej nitki

Zobacz też: Wzruszony Maciej Kurzajewski publicznie wyznaje miłość Katarzynie Cichopek. Ta najpierw zwróciła się do niego