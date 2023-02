Ceremonia rozdania nagród Grammy to jedno z kluczowych wydarzeń w show-biznesie. Mnóstwo sław z całego świata spotka się w arenie Crypto.com, aby uczcić swoje sukcesy. Nie zabraknie wzruszenia, ikonicznych wypowiedzi i barwnych kreacji. Postanowiliśmy zajrzeć za kulisy tego wydarzenia, a mianowicie do wnętrza walizek, które trafiają do sław. Co kryją w sobie gift bagi? Po tym filmiku rozpętało się piekło.

Walizki dla gwiazd Grammy pełne aż po brzegi... "Zróbcie rozdanie dla biednych ludzi"

Uczestnicy ceremonii rozdania nagród mogą liczyć na luksusowy podarunek w postaci dużej walizki przepełnionej prezentami. Rachael znana na TikToku pod pseudonimem "giftbagsbyrachael" prężnie działa w branży eventowej. Pracuje nie tylko przy gali Grammy, ale również przy Oscarach oraz Super Bowl. Na swoim profilu zamieściła film z pakowania walizki dla zaproszonych na najbliższą galę. W środku znajdziemy między innymi różnego rodzaju przekąski (w tym zdrowe), sztućce, zabawki dla dzieci i sprzęt elektroniczny. Gwiazdy mogą czuć się zaopiekowane. Co na to obserwujący tiktokerki? Nie wszyscy zareagowali na wnętrze walizki optymistycznie.

Dlaczego bogaci ludzie dostają darmowe rzeczy, na które ich stać?

Zrób rozdanie dla nas, biednych ludzi.

To szalone, jak większość z tych ludzi ma pieniądze i może kupować te rzeczy, ale cały czas dostają je za darmo.

Autorka filmiku wyjaśnia:

Podczas gali Grammy wystąpią największe światowe zespoły, z których wszyscy otrzymają te torby z prezentami jako wyraz podziękowania.

Co sądzicie o takich podarunkach dla uczestników gali Grammy?

