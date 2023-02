Maryla Rodowicz nie raz występowała na scenie przygotowanej przez TVP. Gale czy sylwestry organizowane przez stację nie mogły odbyć się bez udziału tak barwnej postaci. Warto zaznaczyć, że Rodowicz wciąż bierze udział w projektach TVP. W ubiegłym roku została jurorką programu muzycznego "The Voice Senior". Jej wypowiedź w wywiadzie dla Plotka wywołała niemałe oburzenie. Nazwała TVP "reżimową stacją". Co na to Karolina Korwin Piotrowska?

Karolina Korwin Piotrowska z przekąsem o słowach Rodowicz. "To bardzo miłe..."

Publiczna telewizja jest w rękach PIS-u. Z powodu takiego powiązania politycznego wiele gwiazd zdecydowało się odejść ze stacji. Zaskakująca natomiast była ostatnia wypowiedź Maryli Rodowicz na temat TVP. Zapytaliśmy Karolinę Korwin Piotrowską o to, co uważa o mocnych słowach piosenkarki.

To bardzo miłe, że Maryla Rodowicz po tylu latach rządów PiS i brania pieniędzy za występy w TVP, będącej tubą rzadu i finansowanej z pieniędzy podatników - 2 mld z hakiem rocznie z budżetu - zorientowała się w czym bierze udział, dając przez lata twarz władzy, której przegranej teraz życzy. Lepiej późno niż wcale.

Nie jest wykluczone, że wokalistka zrezygnuje ze stacji. Ostatni "Sylwester Marzeń" odbył się bez jej udziału. W rozmowie z Plotkiem nie szczędziła gorzkich słów.

TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu.

Na chwilę obecną Rodowicz można jeszcze zobaczyć w TVP. Emisja "The Voice Senior" potrwa do połowy lutego.

