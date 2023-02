Emily Ratajowski 30 stycznia 2023 roku poinformowała wiernych fanów, że przyleciała do Polski. W polskich mediach pojawiła się dziś informacja, że wizyta Emily Ratajkowski ma związek z najnowszą kampanią CCC. Gwiazda nigdy nie kryła w wywiadach, że ma polsko-żydowskie korzenie. Jednak jak sama często podkreślała, nie włada językiem polskim, ponieważ jest on zbyt trudny do nauki zwłaszcza dla osoby, która na co dzień nie mieszka w kraju nad Wisłą. Modelka po przyjeździe do Warszawy została uchwycona w modnej i wygodnej miejskiej stylizacji. Nie były jej straszne mrozy, ponieważ miała goły brzuch.

Emily Ratajowski w streetwearowej stylizacji. Polska zima jej niestraszna, bo odkryła cały brzuch

Modelka uwielbia zaskakiwać w odważnych sesjach zdjęciowych. Podobnie jest, jeżeli chodzi o jej styl. Emily Ratajowski nie lubi nudy w modzie i stawia na wyrazisty look. Gwiazda wybrała wygodną stylizację składającą się z puchowej kurtki w modnym, czekoladowym kolorze. Dobrała do niej kusy top odkrywający brzuch oraz szerokie spodnie bojówki. Całość prezentowała się bardzo stylowo.

Emily Ratajowski Agencja FORUM

Żeby rozjaśnić nieco ciężki look zdecydowała się na dodatki w kolorze off white. Wybrała białą torebkę na ramię oraz masywne sneakersy na grubej podeszwie. Nie zapomniała o szaliku, który miał ją uchronić przed zimną, polską zimą. Podoba wam się jej styl?