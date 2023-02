W ciągu ostatnich miesięcy Pamela Anderson sprawiła, że znowu, jak w latach 90., pisały o niej wszystkie media. A to za sprawą wyprodukowanego przez Hulu dokumentu "Pam & Tommy", skupionego na relacji z ojcem dzieci Pameli, Tommym Lee. Brandon Thomas Lee i Dylan Jagger Lee towarzyszyli matce na premierze kolejnej produkcji o jej przeszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Kilka miesięcy, kilka dni, a nawet dwie doby! Tyle trwały najkrótsze małżeństwa gwiazd

Doda z hukiem zakończyła współpracę z bratem. Szczęsny nie rozmawia z ojcem od lat

Synowie Pameli Anderson idą w ślady matki? I to jak

W poniedziałek 30 stycznia odbyła się uroczysta premiera nowego dokumentu Netfliksa "Pamela: Historia miłosna". Anderson przybyła na wydarzenie w towarzystwie dwóch synów: 26-letniego Brandona i o rok młodszego Dylana.

Brandon Thomas Lee, Pamela Anderson Dylan Jagger Lee EASTNEWS

Czym na co dzień zajmują się synowie Pameli i Tommy'ego?

Starszy syn Anderson, Brandon, poszedł w ślady rodzicielki. 26-latek ma za sobą epizodyczne role w nieszczególnie znanych produkcjach filmowych, jak np. "Sierra Burges jest przegrywem" (2018) i "Kosmiczny grzech" (2021). Większy rozgłos zdobył dzięki udziałowi w reality show "The Hills: New Beginnings". Ponadto można go było zobaczyć na pokazach mody m.in. u Dolce & Gabbana.

Młodszy Dylan skupia się na działalności w branży modowej. Ma na koncie współpracę z Dolce & Gabbana oraz Yves Saint Laurent. 25-latek, oprócz kierowania własną marką modową, skupia się także na rozwoju kariery muzycznej. W 2020 roku ukazał się pierwszy album jego zespołu Midnight Kids.

Synowie Pameli - relacje z rodzicami

Pamela odeszła od ojca Brandona i Dylana, gdy chłopcy byli dziećmi. Tommy Lee był agresorem, który bił Anderson. Potem jednak do siebie wrócili.

Znowu jesteśmy razem. Przede wszystkim z powodu, który wydaje mi się najważniejszy: mamy dwóch synów. Mam nadzieję, że dzieci uratują nasze małżeństwo. Ale nie myślcie, że tak po prostu do siebie wróciliśmy. Zanim to zrobiliśmy, przez kilka tygodni chodziliśmy na terapię - mówiła Pamela w "People".

Niestety - skończyło się kolejnym fizycznym atakiem ze strony Tommy'ego. Jak mówiła później Pamela, "alkohol sprawiał, że zamieniał się w diabła". Choć ich miłosna relacja ostatecznie zakończyła się w 2010 roku, na zawsze połączyli ich synowie. Jednak i to połączenie wydaje się dość niestabilne - Brandon w ostatnich latach wielokrotnie kłócił się publicznie z ojcem w mediach społecznościowych, obie strony przerzucały się kolejnymi oskarżeniami o pobicie. Ojciec zarzucał synom "brak wdzięczności za wychowanie w sławie i bogactwie", Brandon odwdzięczał się pytaniami o to, kto więcej razy był na jego urodzinach. Później, jak często bywa w takich sytuacjach, następowało publiczne godzenie się i wyznania rodzinnej miłości.

Boczarska i Banasiuk na wakacjach z synem. Takie ujęcia to u nich rzadkość

Więcej zdjęć Pameli z synami znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Zobacz też: "Polska Pamela Anderson" ma 51 lat. I wygląda zdecydowanie lepiej