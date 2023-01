Utrzymanie figury przystającej do rygorystycznych wymagań branży modowej wymaga niemałych poświęceń i trzymania się bardzo konkretnej diety. Australijska supermodelka Miranda Kerr, która międzynarodową sławę zyskała m.in. jako aniołek Victoria’s Secret, nie tylko wiele czasu poświęca na treningi, ale też zwraca ogromną uwagę na to, co ląduje na jej talerzu. Podczas imprezy G’Day USA Arts Gala Kerr przez cały wieczór zjadła tylko... banana.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz o dietach

Boczarska i Banasiuk na wakacjach z synem. Takie ujęcia to u nich rzadkość

Miranda Kerr podczas gali posiliła się bananem i wodą kokosową

G’Day USA Arts Gala to wydarzenie celebrujące partnerstwo Stanów Zjednoczonych i Australii i wyróżniające osoby, które przyczyniają się do zacieśniania dobrych stosunków między tymi krajami. Podczas 20. jubileuszu gali, który miał miejsce pod koniec stycznia tego roku, jedną z wyróżnionych osób została właśnie Kerr, która w Stanach Zjednoczonych zrobiła ogromną karierę. Choć supermodelka z radością przyjęła nagrodę, nie skorzystała ani z wina, ani z wystawnej kolacji podanej gościom. Na InstaStories Miranda Kerr wrzuciła za to zdjęcie, na którym zajada banana i popija go wodą kokosową.

Medical Medium podaje, że woda kokosowa i banany to naturalne beta-blokery - podpisała relację.

Miranda Kerr instagram.com/@mirandakerr

Kwaśniewska uwiła klimatyczne gniazdko. Kwiaty w łazience to początek

Jak informuje "Daily Mail", na wydarzeniu obecni byli także australijscy prezenterzy radiowi Michael Wipfli i Ryan Fitzgerald, którzy mieli okazję zauważyć, jak Miranda Kerr zajada własne przekąski. Wipfli w swojej audycji radiowej stwierdził, że to wszystko, czym posiliła się przez cały wieczór.

Na kolację zjadła banana - powiedział.

Reżim dietetyczny Mirandy Kerr nie był jednak jedyną niespodzianką tego wieczoru. Nagrodę, którą otrzymała Australijka, zapowiadała Katy Perry. Wokalistka jest obecnie narzeczoną będącego byłym mężem supermodelki Orlando Blooma, z którym Kerr doczekała się syna. Przemienna opieka nad chłopcem sprawiła, że panie bardzo się zaprzyjaźniły.

Jestem wdzięczna za naszą współczesną, wymieszaną rodzinę. Czuję, jakbym zdobyła kolejną siostrę - mówiła Perry podczas przemówienia.

Miranda Kerr i Orlando Bloom rozstali się w 2013 roku. Supermodelka w 2017 roku wyszła za mąż za Evana Spiegele'a, twórcę aplikacji Snapchat. Para doczekała się dwójki dzieci.