Występy Maryli Rodowicz od lat uświetniają organizowane przez Telewizję Polską imprezy. Artystka do tej pory regularnie występowała na koncertach, galach czy sylwestrach emitowanych przez publicznego nadawcę. Rodowicz nadal pojawia się także w programach TVP, a rok temu przyjęła posadę jurorki w "The Voice Senior". Z tego względu wypowiedź wokalistki, która w udzielonym Plotkowi wywiadzie skrytykowała TVP, nazywając ją "reżimową telewizją", wywołała niemałe zaskoczenie.

Maciej Orłoś sceptyczny wobec słów Rodowicz. Wypomniał jej występy w stacji

Nie jest tajemnicą, że od paru lat publiczna telewizja jest w rękach PiS-u i stała się narzędziem politycznej propagandy. Wielu artystów i dziennikarzy z tego właśnie powodu zakończyło z TVP współpracę. Do osób publicznie krytykujących ekipę z Woronicza zalicza się Maciej Orłoś, który z Telewizją Polską pożegnał się w 2016 roku po 25 latach. Zapytaliśmy więc dziennikarza, co sądzi na temat wyznania Rodowicz.

To zaskakujące słowa, bo wydawało mi się, że Maryla Rodowicz nie ma problemu z propagandą uprawianą przez TVP, skoro w niej występowała i występuje. Niedawno pochwaliła się zdjęciami z nagrania do "Szansy na sukces" - stwierdził w rozmowie z Plotkiem.

Ale jeśli za słowami pójdą czyny i zrezygnuje z legitymizowania tej hucpy swoim nazwiskiem, to ok. Lepiej późno niż wcale - dodał dziennikarz.

Niewykluczone, że Maryla Rodowicz rzeczywiście powoli zamierza wycofywać się ze współpracy oferowanej jej przez władze TVP. Ostatnio po raz pierwszy od lat nie wystąpiła na sylwestrze Telewizji Polskiej, stawiając na imprezę Polsatu. W rozmowie z Plotkiem nie szczędziła pod adresem publicznego nadawcy gorzkich słów.

TVP to jest reżimowa, rządowa telewizja. Artyści bojkotują festiwal w Opolu. Jest mały skład, w kółko te same nazwiska, na sylwestrowym koncercie też. Mi brakuje tej całej nowej generacji, tego młodego rzutu - mówiła.

Wygląda na to, że TVP rzeczywiście może przestać zapraszać Rodowicz. Jak na razie artystkę można oglądać m.in. w programie "The Voice Senior", którego emisja potrwa jeszcze do połowy lutego.