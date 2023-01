Marc Anthony po raz czwarty wziął ślub. Były mąż Jennifer Lopez (para była małżeństwem od 2004 do 2012 roku) poślubił Nadię Ferreirę, 23-letnią modelkę i byłą Miss Paragwaju. Na weselu pary bawiło się sporo gwiazd.

Marc Anthony wziął czwarty ślub

Ukochanych dzieli spora, różnica wieku. Muzyk jest starszy o 31 lat od swojej ukochanej. Wygląda jednak na to, że wiek to tylko liczba i zakochani nie przejmują się metryką. Oboje pochwalili się wyjątkowym nagraniem ze ślubu i wesela. Było bardzo nastrojowo i emocjonalnie. Polały się łzy - to Marc Anthony wzruszył się, gdy zobaczył Ferreirę, która podążała do ołtarza.

Małżonkowie byli niezwykle eleganccy. Marc Anthony postawił na ciemny, trzyczęściowy smoking. Z kolei modelka wybrała suknię od Diora typu księżniczka, która mieniła się całą masą kryształków. Uwagę zwracały długi tren i równie imponujący welon.

Na weselu nie zabrakło gwiazd. Pojawili się David Beckham i Victoria Beckham, Salma Hayek oraz piosenkarz Maluma. Pan młody pochwalił się ujęciami z byłym piłkarzem. Za to Victoria Beckham sama zrelacjonowała najpierw przygotowania do wesela, a później pokazała ujęcia z zabawy. Na kadrach widać, że była członkini Spice Girls postawiła na dopasowaną suknię z mocno wyciętym dekoltem. Celebrytka złożyła też młodej parze publicznie życzenia.

Gratulacje dla Państwa Muniz! Kochamy was oboje tak bardzo. To był zaszczyt, być częścią waszego wyjątkowego dnia i świętować waszą miłość! Buziaki - czytamy.

Na weselu bawiła się też Salma Hayek. Co ciekawe aktorka zaprezentowała się w... białej sukni. Wygląda na to, że panna młoda tego dnia miała sporą konkurencję.

