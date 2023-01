Podnosiła w ciąży ciężary. Tak wygląda jej dziecko: Jest silniejsze ode mnie

Czy sport w zaawansowanej ciąży jest wskazany? Ciąża to nie choroba, przekonuje wiele osób. I to całkowita prawda. W ciąży można naprawdę wiele, choćby ćwiczyć. Choć powinno robić się to z umiarem, zgodnie z zaleceniami WHO kobiety w ciąży i po porodzie, które nie mają medycznych przeciwwskazań, mogą podejmować regularną aktywność fizyczną. Brytyjska tiktokerka Yoana Banda zażartowała, że za sprawą treningów w ciąży jej córka urodziła się umięśniona. Filmik zrobił furorę w sieci.

REKLAMA

Zobacz wideo Ma ponad milion fanów na TikToku. Zdradziła, ile zarabiała na samym początku i na co wydała te pieniądze

Tiktokerka ma 49 lat i uwielbia wyzywające ubrania. Nie rezygnuje mimo krytyki

Internauci komentują mięśnie kilkumiesięcznego dziecka: To dziecko jest silniejsze ode mnie

Okazuje się, że uprawianie sportu w ciąży jest nawet wskazane. Wśród polecanych treningów specjaliści wymieniają: pływanie, chodzenie i bieganie, jazda na rowerze, jazda na nartach biegowych.

Kobiety, które przed zajściem w ciążę na co dzień wykonywały ćwiczenia aerobowe o dużej intensywności lub były aktywne fizycznie, mogą kontynuować te zajęcia w okresie ciąży i połogu, jeśli nie ma przeciwskazań lekarskich, czytamy na stronie pacjent.gov.pl.

Zobacz wideo Jeśli po porodzie chcesz zacząć ćwiczyć, powinnaś pójść do dwóch specjalistów. O jednym wciąż mało się mówi

Brytyjka Yoana Banda urodziła zdrową córkę. Teraz żartuje w mediach społecznościowych, że jej dziecko przyszło na świat z wyrzeźbionymi mięśniami.

Gdy kontynuujesz podnoszenie ciężarów przez całą ciążę, a twoje dziecko wychodzi z macicy z mięśniami – napisała pod filmem na TikToku.

screen Fot. TikTok/YoanaBanda

Więcej zdjęć znajdziesz w galerii na górze strony.

Ćwiczyła dużo, także w mocno zaawansowanym stanie. Wideo wywołało niemałe poruszenie. Dotarło już do ponad siedmiu milionów użytkowników TikToka. Część internautów podchwyciło humor Yondy:

To dziecko jest silniejsze ode mnie.

Noworodek ma lepsze mięśnie niż ja - komentowali internauci.

screen Fot. TikTok/YoanaBanda

Niektórzy jednak wykazali duże zaniepokojenie. Zastanawiali się, czy to bezpieczny sport dla kobiet w ciąży. Uspokoiła ich sama młoda mama:

Wszystko konsultowałam z położnymi i lekarzem - napisała Yoana Banda na TikToku.

Tiktokerka przyszła w takim stroju do pracy. Kadry uznały go za nieodpowiedni