Emily Ratajkowski robi oszałamiającą karierę za oceanem, ale nie zapomina o korzeniach. Supermodelka jakiś czas temu rozstała się z Sebastianem Bear-McClardem. Ich związek nie przetrwał próby czasu i rozpadł się po czterech latach małżeństwa. Doczekali się syna, ale od rozstania Emily jest samodzielną matką. Była łączona w parę z Bradem Pittem, ale wygląda na to, że skupia się przede wszystkim na synku i pracy. Jak poinformowała w mediach, przybyła właśnie do Polski.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Te gwiazdy zna każdy, ale mało kto wie, że mają polskie korzenie. Phoebe z "Przyjaciół" i Natalie Portman to dopiero początek!

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna w seksownej sukience. Fani: "jak Emily Ratajkowski". Wiemy, ile za nią zapłaciła

Emily Ratajkowski przyleciała do Polski. Wiadomo, co tu robi

Emily Ratajkowski opublikowała krótki filmik na Instagramie, w którym promuje swoją książkę pt. "Moje ciało". Amerykańska supermodelka w wywiadach nigdy nie kryła, że ma polsko-żydowskie korzenie. W dzieciństwie często zmieniała miejsce zamieszkania, ze względu na pracę rodziców - ojciec jest malarzem, a matka pisarką. Chętnie wracała jednak do Warszawy.

Byłam w Krakowie i w Warszawie sześć lat temu, wspaniałe miasta. Mama mówi po polsku, ale ja niestety już nie, to trudny język - mówiła supermodelka w rozmowie z "Vogue".

Tym razem również ma okazję zwiedzać stolicę. Ku zadowoleniu polskich fanów Emily postanowiła zwrócić się do nich w ich ojczystym języku, przy okazji sprytnie promując swoje dzieło. Jak dowiedział się Pudelek, Ratajkowski przyleciała do Polski w celach zawodowych. W najbliższym czasie ma zaplanowaną sesję zdjęciową do najnowszej kampanii jednej z polskich marek obuwniczych.

Cieszę się, że moja książka jest po polsku, a jeszcze bardziej cieszę się, że jestem z powrotem w Polsce - poinformowała fanów.

Emily Ratajkowski przyleciała do Polski. Wiadomo, co tu robi Fot. Instagram/ emrata

Więcej zdjęć Emily Ratajkowski z czerwonych dywanów znajdziecie w galerii na górze strony.

Maja Hyży ma za sobą siedem operacji. "Musiałam się na nowo uczyć chodzić"

Jak myślicie, za jakim specjałem kulinarnym modelka tęskniła najbardziej?