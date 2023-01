Klaudia Halejcio jest w stałym kontakcie z fanami na Instagramie. Celebrytka regularnie publikuje również prześmiewcze scenki, w których odgrywa różne role. Gwiazda dostarcza fanom nowych treści nawet na luksusowych wakacjach na Malediwach. Tym razem przez niefortunny żart została oskarżona o fatshaming. Raczej nie przemyślała dobrze, co chce przekazać w wideo. Jej nowy filmik rozpętał burzę.

REKLAMA

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Doda i Rozenek lubią majstrować przy instagramowych zdjęciach. Nie tylko one. Tak polskie gwiazdy wyglądają naprawdę

Zobacz wideo Klaudia Halejcio ma problem z założeniem majtek. "To tak?"

Klaudia Halejcio dorobiła sobie nadprogramowe kilogramy i tańczy w bikini. Fani wściekli

Klaudia Halejcio razem z partnerem i córką wybrali się na Malediwy. Celebrytka była zajęta nie tylko odpoczywaniem. Postarała się, by fani nie odczuli jej urlopu i publikowała nowe treści. Na najnowszym filmiku tańczy na plaży w bikini, zajadając się chipsami. Halejcio postanowiła ubarwić swój przekaz i dorobiła sobie kilka kilogramów, poszerzając sylwetkę za pomocą filtra.

Wariant BB, HB a może All Inclusive? - napisała celebrytka.

W komentarzach internauci nie kryli rozgoryczenia. Podkreślili, że nowe wideo celebrytki może uderzyć w osoby o pełniejszych kształtach.

Jakie śmieszne, no boki zrywać, warto życie spędzać na robieniu tak wysokiej sztuki.

Ale że wyśmiewasz się z ludzi o takiej sylwetce? No brawo Klaudia, zacne.

Najpierw przy współpracy "udajesz" otyłą, teraz tutaj, a jesteś szczupła na maksa. Wiesz, że nie robisz tym dobrze ludziom, którzy mają taki problem? Przed następnym tiktoczkiem pomyśl trzy razy, czy warto uprawiać nieświadomy/świadomy fatshaming.

Co mają powiedzieć te osoby, które tak wyglądają? Rzeczywiście bardzo śmieszne. Boki zrywać. #wstydź się - czytamy.

Piotr Stramowski otworzył się na temat rozstania z Warnke. Nie poszło o zdradę

To nie pierwszy raz, gdy Klaudia Halejcio jest oskarżana o promowanie niezdrowych zachowań. W czasach, kiedy wiele młodych kobiet mierzy się z zaburzeniami odżywiania, celebrytka powinna dążyć do tego, by za sprawą zasięgów przekazać, że każdy model sylwetki jest piękny i unikalny na swój sposób.

ZOBACZ: Klaudia Halejcio w ogniu krytyki. "Młode dziewczyny wpędzasz w głupie myśli". Później było mocniej. Odpowiedziała