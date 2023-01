Gerard Pique po 12 latach rozstał się z Shakirą, a właściwie dopuścił się zdrady. Jak donosiły zagraniczne media, piłkarz chciał, by jego nowa relacja wypłynęła na światło dzienne. Kolumbijska artystka zaczęła podejrzewać niewierność partnera, gdy odkryła po powrocie do domu, że słoik z jej ulubionym dżemem, który zresztą nigdy nie smakował pozostałym domownikom, jest na wpół zjedzony. Wynajęła wówczas prywatnego detektywa, a jej obawy się potwierdziły. Kochanka Pique ciężko znosi obecną aferę medialną. Przestała wychodzić z domu po tym, jak podchodzili do niej fani wokalistki i śpiewali jej najnowszy utwór. Okazało się, że przez napady paniki Clara Chia Marti musiała być hospitalizowana.

Nowa partnerka Gerarda Pique w szpitalu. Ma napady paniki

Clara Chia Marti przez relację z piłkarzem znalazła się na świeczniku mediów. 23-letnia studentka wcześniej nie była związana z show-biznesem Przez nadmierne zainteresowanie, zaczęła cierpieć na ataki paniki. Z tego powodu trafiła do szpitala w Barcelonie.

Chia była leczona w szpitalu Quironsalud w Barcelonie, ponieważ zbyt szybko "znalazła się na głębokiej wodzie. Nie może znieść presji bycia postacią oczernianą przez połowę ludzkości. Odkąd jej nazwisko i wizerunek stały się publiczne, obelgi, plotki, komentarze i aluzje nie ustają" - podał "ElNacional".

Jak podkreśliła dziennikarka Lorena Vazquez z "Mamarazzis", Clarze Chia jest teraz bardzo trudno. Już wcześniej starała się nie wychodzić z domu. Pique także jest zmartwiony samopoczuciem ukochanej. Myślał, że jak opublikuje z nią zdjęcie, to fotoreporterzy dadzą im spokój. Tak się jednak nie stało.