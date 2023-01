Kinga Rusin z okazji 31. finału WOŚP-u przekazała razem z partnerem więcej niż 30 tysięcy złotych na pomoc potrzebującym. Fundacja zebrała w tym roku ponad 154 mln złotych. Do tej puli dojdzie jeszcze zysk z aukcji internetowych. Zgromadzone środki pokryją koszty zakupu sprzętu medycznego i laboratoryjnego służącego do walki z sepsą. Co powiedziała dziennikarka na temat prezesa WOŚP-u?

REKLAMA

Zobacz wideo Lady Nina zaprasza do wylicytowania udziału w Kole Plotka, w ramach WOŚP

"Wiadomości" TVP wspomniały o WOŚP. Wystarczyło im 13 sekund

Kinga Rusin gratuluje Owsiakowi. Padły ciepłe słowa

Jurek Owsiak podjął decyzję dotyczącą corocznego pokazu fajerwerków. Tym razem słynne ''Światełko do nieba'' odbyło się bez wykorzystania rac, które mogłyby zaniepokoić zwierzęta. Kinga Rusin skomentowała ten fakt na swoim Instagramie:

Dziękuję w imieniu tych, którzy nie mają głosu za piękne "Światełko do nieba" bez fajerwerków. Jurek dotrzymał słowa, za co wszystkie zwierzaki na pewno są mu wdzięczne, a my razem z nimi. Świetny przykład do powtórzenia na Sylwestra i z okazji wszelkich innych fet. Okazuje się, że może być i spektakularnie i empatycznie.

Ponadto dziennikarka wspomniała o TVP:

Gratulacje dla Orkiestry za pobicie kolejnego rekordu "na zamknięcie dnia"! A to nie koniec, bo liczenie jeszcze trwa. Polacy nie ulegli nagonce TVPis i jej akolitów, bo mają swój rozum i nie łatwo ich zmanipulować.

Dodatkowo całą akcję wesprze wynik z tegorocznych aukcji, takich jak rejs z Andrzejem Chyrą, wizyta na planie "Skazanej 3", granie w Scrabble z Cezarym Pazurą, wyjątkowa suknia i bilety Justyny Steczkowskiej czy marynarka McQueen z trasy Mata Tour 2022. Każdy znajdzie coś dla siebie.

Gwiazdy na 31. finale WOŚP. Jedni postawili na luz inni na elegancje

Zobacz również: Mama Ginekolog była oburzona, że ludzie nie wpłacają na jej zbiórkę na WOŚP. Tłumaczy się