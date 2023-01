25 stycznia premierę miało nowe polskie reality show Netfliksa "Love Never Lies", w którym sześć par zamieszkało razem w willi, a ich miłość została wystawiona na próbę. Przez kilka tygodni ich prawdomówność była sprawdzana przez wykrywacz kłamstw, dzięki któremu wiele sekretów wyszło na jaw. Oglądający polubili uczestników, a szczególnie Wiktorię. 23-latka jest barwną postacią programu, przykuwającą uwagę swoim wyrazistym wizerunkiem. Okazuje się, że kiedyś wyglądała zupełnie inaczej.

Zobacz wideo Nowości na Netfliksie w lutym 2023 r.

"Love Never Lies". Wiktoria przeszła metamorfozę. Teraz jest blondynką, a wcześniej?

Wiktoria jest projektantką wnętrz i na co dzień mieszka w Krakowie. Dziś stawia na blond włosy, nieprzeciętne fryzury i kolorowe stylizacje. Uwielbia przeróżne modowe dodatki takie jak kapelusze, chusty czy okulary. Wszystkie stroje są zawsze bardzo przemyślane. Jej znakiem rozpoznawczym jest też odważny makijaż. Kilka lat temu stawiała na brązowy odcień włosów i mniej charakterystyczny ubiór.

Tak Wiktoria wyglądała w 2019 roku. Poznalibyście ją?

'Love Never Lies'. Wiktoria Fot. Instagram /zombieblondie

Wiktoria o nagrodę pieniężną walczy razem ze swoim chłopakiem Jaśkiem. Zakochani przyszli do programu przekonani o sile swojego uczucia i nastawieni na zwycięstwo. Są ze sobą od pięciu lat i choć od pierwszego spotkania poczuli, że coś naturalnie "kliknęło", w ich związku nie brakowało problemów i przeszkód w drodze do szczęścia. Mimo że widzowie zdążyli już poznać wszystkich uczestników i obejrzeć ich zmagania w programie, to nadal nie wiadomo, kto wygra pierwszą edycję. Wielki finał dopiero przed nami. Pary mają do zgarnięcia dużo pieniędzy. Startowa pula to 100 tysięcy złotych, ale za każde kłamstwo jest ona zmniejszana. Z kolei wyznanie prawdy oznacza premię. Czy Wiktorii i Jaśkowi uda się zwyciężyć? Decydujący odcinek "Love Never Lies" już 1 lutego na platformie Netflix. Będziecie oglądać?