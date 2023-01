Cindy Williams wcieliła się w kultową rolę Shirley Feeney w serialu "Laverne & Shirley". Produkcja doczekała się ośmiu sezonów i była emitowana od 1976 do 1983 roku. Popularny serial zdobył osiem nominacji do Złotego Globu i nominację do nagrody Emmy. Williams odeszła z produkcji w ostatnim sezonie, kiedy zaszła w ciążę. Do mediów trafiła smutna informacja o śmierci Williams. Gwiazda zmarła w wieku 75 lat. Śmierć legendarnej aktorki została potwierdzona przez jej dzieci, Zaka Hudsona i Emily Hudson.

Zmarła Cindy Williams z "Laverne & Shirley". Miała 75 lat

Cindy Williams odeszła 25 stycznia w Los Angeles w Kalifornii po krótkiej chorobie. Dzieci aktorki wydały poruszające oświadczenie w związku ze śmiercią matki. Nie podano jednak, jaki był powód śmierci.

Odejście naszej kochanej, przezabawnej matki, Cindy Williams, przyniosło nam nieprzezwyciężony smutek, który nigdy nie będzie mógł być naprawdę wyrażony. Poznawanie i kochanie jej było naszą radością i przywilejem. Była jedyna w swoim rodzaju, piękna, hojna i posiadała błyskotliwe poczucie humoru i połyskującą duszę, którą wszyscy kochali - przekazali Zak i Emily "Associated Press".

Smutna wiadomość została również opublikowana na oficjalnej stronie Cindy, wraz z hołdem dla aktorki.

Cindy rozświetliła nasze życie śmiechem - czytamy w części hołdu.

Cindy Williams osiągnęła sukces w świecie aktorskim, który obejmował nie tylko telewizję, ale także produkcje teatralne i filmy. Cindy zmarła zaledwie cztery lata po śmierci jej partnerki z planu, Penny Marshall, która grała epicką rolę Laverne w "Laverne & Shirley". Serial był spin-offem popularnej produkcji "Happy Days" i stał się uwielbianym przez widzów sitcomem.